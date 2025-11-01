Toumani Camara décisif pour les Blazers, bonjour la défense de dingue

Dans le final du Blazers – Nuggets de cette nuit, un joueur de Portland s’est illustré défensivement pour offrir la victoire à son équipe : Toumani Camara. Le belge a sorti deux actions de très haut niveau pour offrir une possession clé à ses coéquipiers, validée par Jerami Grant aux lancers ensuite.

Ajay Mitchell en train de prendre une dimension remarquable au Thunder. Et quand il ne joue pas, c’est Toumani Camara qui prend le relai en représentant fièrement la Belgique en NBA. Cette nuit, il a été primordial non seulement offensivement (14 points, 2 rebonds, 3 passes à 5/12 au tir) mais surtout défensivement avec 2 interceptions et 2 contres.

TOUMANI CAMARA LE CONTRE DÉCISIF DE MALADE SUR CAM JOHNSON !!! 🔥🇧🇪

Dont un enchaînement dans les 10 dernières secondes de la partie qui permet aux Blazers de jouir d’une possession décisive au bout du temps réglementaire. Possession qui aboutira sur deux lancers de la victoire pour Jerami Grant, qui assureront le succès pour Portland contre Denver. Un très gros contre sur Cam Johnson qui s’envolait vers le cercle pour faire passer les Nuggets en tête.

Ce CONTRE de MONSIEUR TOUMANI CAMARA pour maintenir les Blazers en vie face aux Nuggets 🥵🇧🇪

Seulement, Denver conserve la balle. C’est donc tout tranquillement que Toumani va chercher le cuir dans les mains de Nikola Jokic, triple MVP NBA au passage. Jumpball provoqué, ballon Blazers. Enchaînement ultra clutch qui continue de placer Toum’ en position préférentielle dans la course au trophée de meilleur défenseur de l’année. Dommage, car paraît que l’autre grand français des Spurs est pas mal en défense aussi et qu’il est quand même bien favori pour choper le titre à la fin si tout se passe bien.

Néanmoins, Camara s’affirme toujours un peu plus comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA actuelle. Et que même si le rédacteur de ces lignes est français, il pense fort aux fans belges et les envie peut-être un peu secrètement d’avoir un joueur de cette trempe comme fier représentant du drapeau dans la Grande Ligue.