Le 01 nov. 2025 à 08:49 par Nicolas Meichel

De retour de blessure cette nuit, Luka Doncic a tout de suite retrouvé le rythme puisqu’il a désossé les Grizzlies avec 44 points au compteur. Cela porte son total à 136 points sur les trois premiers matchs de la saison, Wilt Chamberlain serait fier.

Voici les chiffres de Luka Doncic depuis le début de la saison NBA 2025-26 :

43 points, 12 rebonds, 9 passes vs Warriors

49 points, 11 rebonds, 8 passes vs Wolves

44 points, 12 rebonds, 6 passes vs Grizzlies

Trois matchs à minimum 40 pions pour commencer la saison, ce n’était pas arrivé depuis un certain Wilt Chamberlain au début des années 1960. Luka et Wilt sont les deux seuls joueurs NBA à avoir réalisé une telle prouesse.

Avec 45,3 points par match, Doncic possède également la troisième moyenne la plus élevée de l’histoire après trois rencontres. Devant lui ? Wilt Chamberlain, évidemment.

Luka Dončić joins Wilt Chamberlain (2x) as the only players in NBA history to start a season with 3 straight 40+ point games! https://t.co/xIGJ9TAY8J pic.twitter.com/lvSPH7I4gY

— NBA History (@NBAHistory) November 1, 2025

Les folles performances de Luka Doncic ont poussé le reporter d’ESPN Dave McMenamin à poser la question suivante : « 40 points par match, c’est tenable sur la saison ? ». Luka s’est marré, avant de répondre : « Ce sera difficile ».

« Difficile » pour toi Luka ? On peut en douter.