Jalen Williams (Thunder) absent au moins deux semaines de plus

Toujours pas de Jalen Williams sur les parquets cette saison. Opéré du poignet durant l’été, il sera réévalué dans 10 à 14 jours, pendant que le Thunder continue son départ parfait sans lui.

Les fans du Thunder patientent, et Jalen Williams aussi.

Toujours bloqué à l’infirmerie depuis l’ouverture de la saison, l’ailier All-Star d’Oklahoma City ne reverra pas les parquets tout de suite. Il a subi une nouvelle intervention médicale au poignet droit pour retirer une vis installée lors de sa première opération cet été. Rien de dramatique, mais il faudra encore attendre au moins deux semaines avant de le revoir s’échauffer avec ses potes.

The Thunder say Jalen Williams underwent a follow-up procedure on his right wrist to remove a screw that was creating irritation during the final stages of his return to play process. Williams will be re-evaluated in 10-to-14 days.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 31, 2025

L’ironie de l’histoire ? OKC déroule en ce début de saison. Shai Gilgeous-Alexander gère la baraque, Chet Holmgren se régale, Ajay Mitchell sera le MIP 2026, et le collectif de Mark Daigneault déroule sans forcer. Six matchs, six victoires : le Thunder est invaincu et respire la sérénité.

Mais ne vous y trompez pas : J-Dub, c’est la pièce qui manquera forcément sur le long terme. Son intelligence de jeu, sa défense, sa capacité à scorer, fluidifier le collectif et à planter quand il faut, tout ça manque, même si pour l’instant le train avance à pleine vitesse. Le staff le sait : aucun intérêt à forcer le retour d’un joueur aussi précieux pour une équipe qui vise la durée.

Cette nouvelle étape médicale reste un petit contretemps plutôt qu’un vrai coup dur. On parle d’une intervention légère, plus préventive qu’autre chose, destinée à éviter les irritations et garantir un retour sans douleur. Williams sera réévalué dans 10 à 14 jours, mais le Thunder prendra son temps. Pas question de griller les étapes pour un joueur qui symbolise parfaitement l’identité de cette équipe : jeune, solide, et surtout patiente.

Tant que les voyants restent au vert et que le Thunder continue à gagner, OKC peut se permettre le luxe d’attendre. Mais attention : dans une saison longue et une Conférence Ouest redoutable, il faudra bien que Jalen revienne pour de bon. Parce qu’aussi belle soit la partition actuelle, il manque encore une des meilleures notes de l’effectif.