Anthony Davis (Mavericks) ratera minimum les 2 prochains matchs

Le diagnostic est tombé concernant Anthony Davis : petite contracture au mollet et au moins deux matchs d’absence selon Shams Charania. Dallas parle d’une gestion day-to-day (« au jour le jour ») et d’une réévaluation dans quelques jours.

L’alerte a sonné face aux Pacers, à peine sept minutes après l’entre-deux : gêne jambe gauche, sortie immédiate, pas de retour. L’IRM a donc indiqué une légère contracture, et aucune prise de risques côté Mavs. The Brow manquera le match de Mexico City (vs Pistons) ce samedi – pas de chance pour les fans mexicains – et le suivant, un derby face aux Rockets lundi.

La rotation intérieure de Jason Kidd – récemment privée de Dereck Lively II et Daniel Gafford – risque de beaucoup souffrir…

Pour Dallas, c’est l’éternel casse-tête « sans AD » : moins de dissuasion au cercle, moins de prises à deux provoquées au poste, et un rebond à sécuriser collectivement. Niveau prudence, Dallas ne joue pas au héros : le passif médical d’AD plaide pour la ceinture et les bretelles.

Le plan d’ici là : survivre sans craquer à l’intérieur. Si tout se passe bien, on reparle vite du retour d’AD, mais avec un calendrier piloté par l’évolution du mollet. Pour l’instant, l’info officielle reste simple : forfait à Mexico, au moins deux matchs out, avec des updates quotidiennes.

Oui, c’est sobre. Non, Dallas ne peut pas faire autrement.