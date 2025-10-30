Anthony Davis (Mavericks) sort sur blessure face aux Pacers…

Dévastés par les blessures la saison dernière, les Mavericks espèrent avoir moins de malchance cette saison. Ça commence mal puisque Anthony Davis est sorti sur blessure face aux Pacers cette nuit.

Ah sh*t, here we go again.

Après un peu plus de sept minutes de jeu, Anthony Davis a demandé à sortir à cause d’une douleur en bas de la jambe gauche. AD était apparu sur l’injury report avant le match pour une tendinite achilléenne, et visiblement c’est dans la même zone qu’il s’est fait mal.

AD exited the game after injuring his leg on this play

Anthony Davis a commencé le match face aux Pacers avec une tendinite achiléenne et a quitté la rencontre, après 7 minutes de jeu, en se touchant cette zone. 😬

À surveiller dans les prochains jours…

D’après son coach Jason Kidd, Davis a tenté de revenir mais les Mavericks n’ont voulu prendre aucun risque. Le monosourcil a été déclaré officiellement « OUT » à la mi-temps du match Dallas – Indiana (victoire des Mavs).

On a peu d’informations pour l’instant concernant une potentielle absence d’Anthony Davis, mais c’est un bobo supplémentaire pour lui et les Mavericks. AD est malheureusement un habitué de l’infirmerie, lui qui s’était blessé dès son premier match à Dallas l’an dernier (ceinture abdominale) avant de devoir se faire opérer de l’œil à l’intersaison.

Davis rejoint ainsi Dereck Lively II et Daniel Gafford sur la liste des blessés en ce début de saison à Dallas. Autant dire que la raquette est (déjà) décimée, en plus de l’absence de Kyrie Irving.

Dur dur…