Résumé NBA de la nuit : Nikola Jokic en triple-double… encore

10 matchs en NBA cette nuit et pourtant assez peu d’événements. Mais si une chose est certaine c’est que Nikola Jokic continue de rouler tranquillement sur la Grande Ligue. Quatrième triple-double consécutif cette nuit. Les Pelicans ont dégusté pendant 27 longues minutes.
Les résultats de la nuit :
- Raptors – Rockets : 121-139 (stats)
- Celtics – Cavaliers : 125-105 (stats)
- Pistons – Magic : 135-116 (stats)
- Nets – Hawks : 112-117 (stats)
- Bulls – Kings : 126-113 (stats)
- Mavericks – Pacers : 107-105 (stats)
- Jazz – Blazers : 134-136 (stats)
- Nuggets – Pelicans : 122-88 (stats)
- Wolves – Lakers : 115-116 (stats)
- Suns – Grizzlies : 113-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les intérieurs des Rockets ont roulé sur ceux des Raptors. 53 rebonds à 22, on appelle ça une boucherie.
- Les Celtics, portés par un très bon Jaylen Brown, ont créé la surprise en dominant de la tête et des épaules les Cavaliers.
- Cade Cunningham préchauffe. 30 points, 10 passes et la victoire face au Orlando Magic !
- Trae Young s’est blessé, mais ça n’a pas empêché les Hawks de s’imposer face aux Nets.
- Les Chicago Bulls sont intraitables. Cette nuit, ils ont gâché le retour de Zach LaVine et se sont imposés, notamment, grâce aux 27 points de Matas Buzelis.
- Alerte vers le tendon d’Achille pour Anthony Davis, mais victoire des Mavericks face aux Pacers, portés par un bon Brandon Williams. Aaron Nesmith a manqué le tir de la gagne pour Indiana.
- Il n’y a pas eu de matchs entre Nuggets et Pelicans. Nikola Jokic a eu le temps de poser son petit triple-double en 27 minutes, rien de bien surprenant.
- Le Jazz est faible, les Blazers sont un peu meilleurs, la logique est toute trouvée. Jerami Grant continue sa magnifique saison en sortie de banc.
- Les Lakers ont failli craquer et dilapider une avance de 20 points, mais Austin Reaves n’a pas voulu. Magnifique buzzer-beater de l’arrière des Angelinos.
- Inspiré par le joueur des Lakers, Ja Morant a lui aussi décidé de planter un game-winner et de la même manière, à savoir un petit floater délicat.
Les highlights de la nuit :
