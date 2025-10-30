TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Nikola Jokic en triple-double… encore

Le 30 oct. 2025 à 05:54 par Robin Wolff

Nikola Jokic 2 janvier 2025
Source image : NBA League Pass

10 matchs en NBA cette nuit et pourtant assez peu d’événements. Mais si une chose est certaine c’est que Nikola Jokic continue de rouler tranquillement sur la Grande Ligue. Quatrième triple-double consécutif cette nuit. Les Pelicans ont dégusté pendant 27 longues minutes.

Les résultats de la nuit :

  • Raptors – Rockets : 121-139 (stats)
  • Celtics – Cavaliers : 125-105 (stats)
  • Pistons – Magic : 135-116 (stats)
  • Nets – Hawks : 112-117 (stats)
  • Bulls – Kings : 126-113 (stats)
  • Mavericks – Pacers : 107-105 (stats)
  • Jazz – Blazers : 134-136 (stats)
  • Nuggets – Pelicans : 122-88 (stats)
  • Wolves – Lakers : 115-116 (stats)
  • Suns – Grizzlies : 113-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les highlights de la nuit :

AUSTIN REAVES FAIT GAGNER LES LAKERS AU BUZZER !!! 🟣🟡pic.twitter.com/Phy68t3MKO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

Le game-winner de Ja Morant face aux Suns ! ❄️ pic.twitter.com/stVG0DUOof

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 0h : Hornets – Magic
  • 1h : Bucks – Warriors
  • 1h : Thunder – Wizards
  • 1h30 : Spurs – Heat
