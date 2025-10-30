Highlights : les 30 points de Jaylen Brown (Celtics) face aux Cavs
Le 30 oct. 2025 à 03:01 par Robin Wolff
Cette nuit, un classique de la Conférence Est avait lieu. Les Boston Celtics recevaient les Cleveland Cavaliers et bien qu’outsiders, les hommes de Joe Mazzulla se sont imposés 125-105. L’homme du match ? Un certain Jaylen Brown auteur de 30 points.
Box-score de cette belle victoire des Celtics :
Sam Hauser a donné le ton côté Celtics, mais c’est un Jaylen Brown en feu qui a fait la différence. En fin de deuxième quart-temps, Boston a passé un run monstrueux (20-3) à leurs adversaires qui ne s’en sont jamais remis. L’arrière a conclu ce festival au buzzer, le début de sa belle performance et le fin des espoirs des Cavaliers.
Énorme run de Boston pour terminer la mi-temps face à Cleveland (20-3). Le TD Garden est en feu ! ☘️
Celtics 72 – 60 Cavs
22 points pour Jaylen Brown, 15 pour Sam Hauser et 12 pour Derrick White. pic.twitter.com/AhbF15QeOG
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025
Jaylen Brown a compilé 30 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 12/20 au tir, 4/9 de loin et 2/2 de loin.