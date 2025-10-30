Les Houston Rockets sont l’équipe la plus grande de NBA. Alors au moment de les affronter, Darko Rajakovic a fait le choix, ambitieux, d’aligner Scottie Barnes et Collin Murray-Boyles dans la raquette. Spoiler, ça n’a pas marché. Victoire 139-121 des Texans grâce à une domination physique écrasante.

Après quelques actions défensives de Scottie Barnes sur Alperen Sengun, tous les spectateurs de ce Raptors – Rockets ont compris que la soirée s’annonçait difficile pour les intérieurs de Toronto. L’impression visuelle est claire, des enfants s’apprêtent à combattre des géants.

Les Rockets contre les Raptors dans la raquette pic.twitter.com/VYlkPrIzZK

Et si, pendant un temps, les Canadiens ne se feront pas décrocher grâce à une adresse à longue distance hallucinante, la différence de muscles dans la raquette fait la différence. Au coup de sifflet final, les Rockets auront pris 31 rebonds de plus que leurs adversaires. Impossible de gagner dans ces conditions, Houston repart du Canada avec un joli succès 139 à 121.

Score final : Rockets 139-121 Raptors

Victoire de patrons pour Houston. Jabari Smith Jr a porté les siens en 1e mi-temps pour tenir tête à l’adresse indécente des 🦕.

Kevin Durant a terminé le travail et ça donne un deuxième succès consécutif pour les 🚀.

Jabari Smith Jr a commencé la rencontre de la meilleure des façons avant de bien être relayé par Alperen Sengun, Steven Adams et Kevin Durant. Les Seven Footers ont enchaîné les coups de butoir et ont fini par faire sauter le « verrou » des Dinos.

Deuxième victoire consécutive pour les Texans qui tenteront de s’illustrer ce dimanche face à une autre faible raquette, celle des Boston Celtics.