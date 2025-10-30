Trae Young (Hawks) victime d’une entorse au genou

Trae Young a rapidement quitté ses coéquipiers ce mercredi face aux Brooklyn Nets. Dans le premier quart-temps, après un contact avec Mo Gueye, le meneur de jeu est rentré aux vestiaires. Il souffre d’une entorse au genou.

Sur une remise en jeu des Brooklyn Nets, Mo Gueye s’est fait percuter par Noah Clowney et a terminé dans le genou de son franchise player, Trae Young. Après, moins d’un quart-temps, le meneur de jeu a été contraint de céder sa place sur le parquet.

Trae Young est rentré aux vestiaires après ce choc avec Mo Gueye.

On espère rien de grave pour Ice Trae… ❄️ pic.twitter.com/IB7PTjXxPd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

Trae Young a tenté, quelques instants de rester sur le terrain, mais a rapidement regagné les vestiaires. Moins d’un quart d’heure après, les Hawks annonçaient qu’il ne reviendrait pas dans la rencontre. Il souffre d’une entorse au genou.

An @emoryhealthcare injury update:

Trae Young (right knee sprain) will not return to tonight’s game. pic.twitter.com/nsKFxLnq8I

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 30, 2025

Depuis le début de saison, Ice Trae tourne à 20,8 points et 9,5 passes décisives, mais à des pourcentages assez hideux, 36,4% au tir, 19,2% de loin. Une des raisons d’un début de saison compliqué pour sa franchise.

Source texte : Atlanta Hawks