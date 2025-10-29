Programme NBA : un nouveau coup d’éclat d’Austin Reaves face aux Wolves ?

Dix matchs au programme en NBA cette nuit. On ne va pas se mentir, c’est pas la nuit la plus excitante du siècle mais c’est de la NBA, et dans cette ligue, tout est possible à n’importe quel moment. Petit coup d’œil sur cette nouvelle nuit. Michel, le café est prêt ?

Le programme NBA du soir

23h30 : Rockets @ Raptors

0h : Cavaliers @ Celtics

0h : Magic @ Pistons

0h30 : Hawks @ Nets

1h : Kings @ Bulls

1h30 : Pacers @ Mavericks

2h : Pelicans @ Nuggets

2h : Trail Blazers @ Jazz

2h30 : Lakers @ Timberwolves

3h : Grizzlies @ Suns

Le match à ne pas rater : Lakers @ Timberwolves

Les Playoffs de la saison dernière l’ont prouvé, lorsque ces deux équipes sont au complet ça promet du spectacle… mais ce n’est pas le cas ce soir. Anthony Edwards absent majeur d’un côté, LeBron James et Luka Doncic parmi les (nombreux) absents côté Angelinos, l’affiche perd de sa superbe sur le papier.

Cependant, l’absence de stars peut permettre l’éclosion de joueurs au rôle plus réduit habituellement ou que l’on ne voit pas forcément venir. Ce n’est pas spécialement son cas, mais Austin Reaves a prouvé lors des deux derniers matchs qu’il n’avait pas peur de mouiller le maillot : 51 points face aux Kings puis 41 en back-to-back face aux Blazers. Cela suffira-t-il pour faire face à la meute ?

Le reste du programme

Le Magic et les Pistons sont deux équipes qui aspirent au haut de tableau à l’Est mais qui ont démarré en demi-teinte. Un match essentiel pour se rassurer et aller de l’avant.

Les Trail Blazers et le Jazz sont en forme et opposés sur le style. D’un côté une équipe très défensive et de l’autre où ça bombarde dans tous les sens, demandez à Markkanen.

Zaccharie Risacher joue au basket ! De retour de blessure, le jeune aiglon est en quête de rythme et de confiance, quoi de mieux que d’aller fracasser les Nets pour repartir de l’avant.

Les Français en lice

Noah Penda (Magic) affronte les Pistons

Duel de Français entre Zaccharie Risacher (Hawks) et Nolan Traoré (Nets), en espérant que le deuxième soit sur le parquet.

Maxime Raynaud (Kings) affrontera Noa Essengue (Bulls), enfin, si les deux ne sont pas en survet’.

Ryan Rupert et Sidy Cissoko (Trail Blazers) auront-ils autre chose que des miettes face au Jazz ?

Rudy Gobert et Joan Beringer (Timberwolves) se frotteront aux Lakers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici