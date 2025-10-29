TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Kevin Durant répond aux huées à Oklahoma City

Cela fait bientôt 10 ans que Kevin Durant a quitté le Thunder pour rejoindre les Warriors et y remporter deux titres de Champion NBA (et de MVP des Finales), mais à OKC, on n’a évidemment toujours pas digéré son départ considéré comme l’un des mouv’ les plus lâches de l’histoire de la ligue. Depuis, KD a pas mal bourlingué, notamment aux Nets et aux Suns, mais c’est sous le maillot des Rockets qu’il s’est pointé au Paycom Center pour l’ouverture de la saison et… la remise des bagues pour les joueurs du Thunder. Les huées sont toujours présentes, et Durantula y répond bien évidemment.

Un grand enfant ce KD. Au final, ça reste de bonne guerre entre le joueur qui a quand même remporté un titre de MVP à Oklahoma City, et qui les a également mis sur la carte NBA, et des fans qui ont enfin eu droit au bonheur utltime. Malheureusement, Houston n’a pas pu goûter aux joies de la victoire, puisque leurs adversaires l’ont emporté après double prolongation au terme d’un match dantesque.

Candidat # 2 : Chet Holmgren flex avec sa bague devant trois légendes non titrées

Après la remise des bagues et la victoire du Thunder contre les Rockets 125 à 124 dans ce match d’ouverture, Chet Holmgren a été invité à débriefer cette rencontre avec Carmelo Anthony, Vince Carter et Tracy McGrady trois anciennes légendes de NBA. Plusieurs points communs entre ces trois joueurs, ils sont tous les trois à la retraite, ils sont tous les trois intronisés au Hall Of Fame, et surtout, aucun d’entre eux n’a remporté de titre NBA.

L’image parle d’elle-même. Poing serré, Holmgren flex face caméra avec sa joaillerie et il a bien raison. A côté de lui, Melo ne veut absolument pas être là. VC semble avoir un sourire on ne peut plus forcé, tandis que la haine peut se lire dans le regard de T-Mac. Possible aussi que le Chet n’ait pas capté qu’il était la seule bague sur ce plateau, mais les réactions des trois légendes prouvent bien qu’ils auraient aimé vivre un tel moment.

Candidat # 3 : Scottie Barnes veut toute cette fumée avec Giannis

Scottie Barnes n’est jamais en reste quand il s’agit d’aller provoquer ses adversaires, guettez seulement sa façon de toiser ses adversaires en contre-attaque. Mais cette fois-ci, l’intérieur des Raptors a décidé de s’attaquer à Giannis sur jeu placé, et regardez le résultat.

Barnes envoie le Greek Freak au tapis, score ensuite deux points, et se dresse face à Giannis pour le toiser quand ce dernier s’est relevé. Oui, on peut le dire, Scottie Barnes voulait de cette fumée.

Candidat # 4 : Russell Westbrook crosse Jake LaRavia… et le toise

Russell Westbrook n’a rien perdu de sa gouaille, et ce même sans parler, et ce même avec un maillot des Kings sur le dos. Oui, nous aussi ça nous fait bizarre, ça ressemble très fort à une carrière 2K qui a mal tourné. Mais Russ est bien un joueur de Sac-Town, et il en a profité pour livrer sa première dinguerie, la victime se nomme Jake LaRavia.

Sur un changement de direction, le meneur enrhume son adversaire et part conclure au cercle, mais prend bien le soin au passage de regarder JLR droit dans les yeux. Au moins il est poli.

Candidat # 5 : Draymond Green jubile après un lancer raté

Auteur d’une faute flagrante face aux Grizzlies, Draymond Green trouvait (forcément) qu’elle n’était pas justifiée. Grand classique de sa part, mais attendez seulement de voir la suite des événements lorsque Santi Aldama se présente sur la ligne de réparation

L’Espagnol rate sa tentative, et il n’en fallait pas plus à Dray pour exploser de joie, livrer quelques « pas de danses » tout en regardant Aldama. Buddy Hield vient le checker, le Chase Center explose de joie. Bref, bienvenue à Golden State !

Candidat bonus : Quand Khris Middleton apprend son transfert aux Wizards

Les Bucks ont décidé de tourner la page Khris Middleton en l’envoyant aux Wizards. L’arrière a forcément été bouleversé, lui qui a gagné le titre en 2021 et beaucoup progressé individuellement. Malheureusement, il doit désormais aller à Washington, et il a réagi de manière… originale.

Le frérot est tellement parti rouler à contresens à 200km/h pour oublier cette terrible nouvelle. D’ailleurs, de nombreux memes ont émergé après cette déclaration. Désormais, Middleton est un joueur des Wizards, et l’hommage qu’il devrait recevoir de son ancienne franchise risque d’être émouvant.