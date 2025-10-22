C’était le premier évènement de cette nouvelle saison qui débute : la traditionnelle remise des bagues aux champions NBA sortant. Comme prévu ce fut tout mignon, comme prévu les sourires se sont enchevêtrés, et comme prévu ça nous a mis la banane pour toute la semaine.

Clay Bennett le proprio, Sam Presti l’architecte, et Adam Silver le big boss de la NBA. Voilà le trio présent aux prémices de cette cérémonie hyper good vibe, à l’image de cette jeune équipe du Thunder. Kevin Durant, Steven Adams et les Rockets étaient rentrés aux vestiaires pour se mettre dans leur bulle, mais Mark Daigneault et ses joueurs ne se sont évidemment pas gênés pour en profiter.

La bague est IMMENSE bordel pic.twitter.com/ivz49mtSFO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2025

Ousmane Dieng reçoit sa bague !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/04NMf8NrYi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2025

Shai Gilgeous Alexander qui reçoit sa bague !! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/0OprTf2Qvg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2025

Des gamins émerveillés, un public qui aboie pour ses DAWGS et une bannière de champions NBA – la première de l’histoire de la franchise – qui s’élève au plafond du Paycom Center… la soirée pouvait commencer. Messieurs immense bravo pour les travaux, mais on se remet au boulot.