La bague de champion NBA du Thunder, un véritable bijou !

Peu avant le premier match de la saison, face aux Rockets, les champions sortants du Thunder d’OKC ont reçu leur bague de champion et ont vu la bannière s’élever au plafond du Paycom Center. La tradition, mais alors cette année, la bague… pfiou.

Quand à l’intérieur d’une bague t’as… une autre bague, c’est que ça commence à causer.

😱😱😱 la présentation de la bague de champion NBA 2025 du Thunder c’est une DINGUERIE pic.twitter.com/ogOINEajp6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2025



Les bagues sont évidemment personnalisées, nom et numéro, le bilan de 68-14 apparait également, et les détails et nombre de diams se comptent sur les doigts de trois ou quatre mains… 14 carats, de l’or, du saphir, bref une folie que vous ne trouverez pas au Manège à bijoux de Leclerc, et à voir les réactions de chaque joueur à l’ouverture de leur petit coffret on imagine que ça doit briller bien fort…