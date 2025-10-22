Le Thunder bat Houston (125-124) : un CLASSIQUE a lancé la saison NBA !

Si l’on avait écrit le scénario d’un season opener parfait, on n’aurait sans doute pas fait mieux que ce Thunder – Rockets. Du combat, des perfs énormes, du suspense et deux prolongations, on va pas tenir longtemps à ce rythme-là…

Les stats maison du premier BANGER de la saison

Par où commencer…

Peut-être par vous rappeler que notre très cher collègue Nicolas Vrignaud est actuellement en train de vivre sa meilleure vie à OKC et qu’il a donc vu cette nuit un énorme match de NBA, s/o Nico. Puis on peut enchainer par en placer une pour Chet Holmgren, premier héros de ce match puisqu’il avait raté à la mi-temps quelque chose comme zéro tir. La cérémonie de remise des bagues avait semble-t-il boosté les champions en attaque mais pas en défense, et les Rockets faisaient ainsi la course en tête toute la première mi-temps, de peu, portés entre autre par un duo Kevin Durant / Alperen Sengun qui risque de filer des sueurs froides à pas mal de défenses cette année…

L’autre grosse info de ce début de match ? Le MVP Shai Gilgeous-Alexander est enfermé à double-tour par Amen Thompson et toute la défense des Rockets, et doit se contenter de miettes offensives en première mi-temps.

On avance car, spoiler, c’est loin d’être fini.

En deuxième mi-temps Alperen Sengun préchauffe mais SGA aussi, les intérieurs d’OKC trouvent en Steven Adams un bon camarade de jeu et l’écart ne gonfle ni d’un côté ni de l’autre, nous promettant – déjà – un money time de feu. Sengun injouable s’envole vers le trophée officieux de MVP du match mais comme souvent depuis quelques saisons le dernier quart est celui de Gilgeous-Alexander, qui va finir par offrir 5 minutes de rab à tout le monde, on prend, c’est la reprise on a trop la dalle.

On passera rapidement sur Kevin Durant qui demande un temps-mort juste avant le buzzer alors que les Rockets n’en avaient plus, ce qui aurait du occasionner une faute technique, on l’oublie vite car la fin de match est dantesque, à tel point qu’il faudra finalement une deuxième overtime pour départager tout le monde. Prolongation lors de laquelle le MVP en titre fait du sale, il terminera ce match de reprise à 35 points, et à l’issue de laquelle Kevin Durant fait justement faute sur… SGA à deux secondes de la fin. 2/2 aux lancers évidams, et voilà comment le Thunder réussit son coup, sans Jalen Williams ni Isaiaha Joe, mais avec un Ajay Micthell visiblement transfiguré depuis qu’il a emmené un membre de TrashTalk dans sa bagnole.

KD qui fait faute sur SGA…

… les 2 lancers de la victoire ! pic.twitter.com/vSUNz6XYbs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

SHAI GILGEOUS ALEXANDER IS BACK

35 points

5 rebonds

5 passes

2 interceptions

2 contres

1 bague de champion

24 points sur le 4 quart + les 2 Overtime

Le MVP a rappelé qui il est. pic.twitter.com/pwovTyVIQk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

MONSTRUEUX ALPEREN SENGUN

39 points

11 rebonds

7 passes

5/8 à trois points

Le patron des Rockets.

C’était lui le plus fort sur le terrain.

Superstar en puissance. pic.twitter.com/TukrSHr8HA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

Le score final ? 125-124. Un classique, le premier match de l’année et déjà le match de l’année. NBA, tu n’auras pas trainé.