Après un été où il a fait la une des magazines de fitness, Luka Doncic a démarré la saison NBA comme un monstre : plus de 40 points avec quasiment un triple-double au compteur. Juste dommage que le basket se joue à cinq.

Parce que oui, Luka était isolé contre les Warriors cette nuit.

Pendant que Golden State pouvait s’appuyer sur son duo Jimmy Butler (31 points) – Stephen Curry (23 points), que Draymond Green faisait du Draymond Green, en plus des contributions de Jonathan Kuminga et Buddy Hield (17 points chacun), les Lakers ont longtemps ressemblé à un one-man show.

43 points, 12 rebonds, 9 passes à 17/27 au tir pour Luka… mais pas grand-chose à côté. Austin Reaves a bien balancé 26 points et 9 passes, sauf qu’il s’est réveillé un peu tard. Les Lakers ont pris l’eau dans le troisième quart-temps (-10) et n’ont jamais réussi à refaire leur retard. Doncic s’est même fait un peu mal à l’aine dans le dernier quart, quand il essayait de forcer le comeback des siens.

Avec sa perf’ XXL, Doncic a établi un nouveau record de points pour un match d’ouverture. Et personne chez les Lakers n’avait scoré autant pour commencer la saison depuis un certain Kobe Bryant en… 2007. Ni même LeBron James ou Anthony Davis.

En parlant de LeBron, le King a maté le match depuis le banc, lui qui manquera aux Lakers jusqu’à mi-novembre. C’est la première fois en 23 ans que la saison NBA a démarré sans LBJ sur le terrain…

L’absence de James met énormément de responsabilités sur le dos de Luka Doncic, qui semble tout à fait capable de les assumer sans pour autant que ça ne se traduise en victoire. La preuve cette nuit, contre une équipe profonde comme les Warriors. Les copains de Luka vont vite devoir step-up pour éviter aux Lakers de prendre trop de retard dans une Conférence Ouest qui n’attendra personne.

