Résumé de la nuit NBA : le Thunder au bout du suspense, les Warriors plus forts que Doncic

Le 22 oct. 2025 à 08:02 par Giovanni Marriette

résumé nba opening night
Source image : NBA League Pass

Première nuit de saison NBA et c’était déjà la folie sur les parquets. Après la remise des bagues, le Thunder et les Rockets ont lâché un énorme match en double prolongation, tandis que Luka Doncic a réalisé une masterclass… pour perdre face aux Warriors.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

  • Ousmane Dieng n’est pas entré en jeu pour le Thunder.

Le highlight de la nuit

SORTEZ LES COUETTES

STEPH CURRY A DIT BONNE NUIT !!

😴😴😴💤💤💤
pic.twitter.com/OfUwmQMBm5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

Mais SHAI c’est tellement le MONSTRE qu’il pense être 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/CBDFc7jQpN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Knicks – Cavs
  • 1h : Hornets – Nets
  • 1h : Magic – Heat
  • 1h30 : Hawks – Raptors
  • 1h30 : Celtics – Sixers
  • 2h : Bulls – Pistons
  • 2h : Grizzlies – Pelicans
  • 2h : Bucks – Wizards
  • 3h : Jazz – Clippers
  • 3h30 : Mavericks – Spurs
  • 4h : Suns – Kings
  • 4h : Blazers – Wolves
