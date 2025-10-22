Résumé de la nuit NBA : le Thunder au bout du suspense, les Warriors plus forts que Doncic
Le 22 oct. 2025 à 08:02 par Giovanni Marriette
Première nuit de saison NBA et c’était déjà la folie sur les parquets. Après la remise des bagues, le Thunder et les Rockets ont lâché un énorme match en double prolongation, tandis que Luka Doncic a réalisé une masterclass… pour perdre face aux Warriors.
Les résultats de la nuit
Ce qu’il faut retenir
- Les joueurs du Thunder ont reçu leur bague et ont vu une belle bannière s’élever au dessus d’eux.
- D’ailleurs, cette bague, elle est incroyable.
- Après cela ? Un match sensationnel terminé après deux prolongations et la victoire du Thunder. Alperen Sengun a été énorme, KD aussi mais pas top dans le money time, et pour OKC : SGA, Chet Holmgren et le sang Ajay Mitchell ont été grands.
- Les Luka Doncic Lakers sont tombés d’entrée face aux Golden State Warriors. Sympa le 1 contre 5.
La nuit des Français
- Ousmane Dieng n’est pas entré en jeu pour le Thunder.
Le highlight de la nuit
SORTEZ LES COUETTES
STEPH CURRY A DIT BONNE NUIT !!
😴😴😴💤💤💤
pic.twitter.com/OfUwmQMBm5
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025
Mais SHAI c’est tellement le MONSTRE qu’il pense être 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/CBDFc7jQpN
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Knicks – Cavs
- 1h : Hornets – Nets
- 1h : Magic – Heat
- 1h30 : Hawks – Raptors
- 1h30 : Celtics – Sixers
- 2h : Bulls – Pistons
- 2h : Grizzlies – Pelicans
- 2h : Bucks – Wizards
- 3h : Jazz – Clippers
- 3h30 : Mavericks – Spurs
- 4h : Suns – Kings
- 4h : Blazers – Wolves