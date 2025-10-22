En marge du match d’ouverture entre le Thunder et les Rockets cette nuit, Michael Jordan a fait une apparition sur NBC dans son nouveau rôle de contributeur spécial. Pas de doute, MJ aime toujours autant la balle orange, et surtout la compète !

Pendant environ trois minutes, à travers une interview avec Mike Tirico de NBC, Michael Jordan s’est exprimé sur sa relation avec le basket d’aujourd’hui, et sa volonté de « faire avancer » le sport qu’il a dominé outrageusement durant les années 1990. C’est la motivation qui se cache derrière la nouvelle série « MJ: Insights to Excellence », dont le premier épisode est sorti cette nuit.

C’est aussi une façon pour Michael Jordan de renouer des liens plus étroits avec la NBA. Le jeu, la compétition, l’intensité qui rassemble les meilleurs joueurs, tout ça manque à Jojo.

« J’aimerais pouvoir prendre une pilule magique, enfiler un short et aller jouer au basket aujourd’hui, parce que c’est ce que je suis. La compétition… cette compétitivité… c’est ma raison de vivre. Et ça me manque. Le fait de pouvoir me challenger, contre les meilleurs basketteurs. » – Michael Jordan

“We have an obligation to pay it forward. That’s part of what this is all about.”

Watch Michael Jordan’s first conversation with Mike Tirico in the first edition of MJ: Insights To Excellence. pic.twitter.com/7tfzGm6SpM

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 22, 2025

Cette nouvelle série « MJ: Insights to Excellence » s’inscrit dans le grand retour de NBC parmi les diffuseurs de la NBA cette saison. Durant les années 1990, quand Jordan était au sommet de sa carrière et de sa popularité, NBC était le diffuseur officiel de la Grande Ligue, et reste donc fortement associé à Jojo.

En plus de cette série impliquant MJ, NBC tente de combiner nostalgie et modernité. La chaîne a ressorti hier sa célèbre intro Roundball Rock en mixant des images de l’époque avec des highlights des stars actuelles.

Les frissons !

Purée la hype 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/qRStk0nLJi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 21, 2025