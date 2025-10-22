Les retrouvailles agitées entre Kevin Durant et le public du Thunder

En programmant un Thunder – Rockets pour l’ouverture de la saison, le boss de la NBA Adam Silver savait très bien ce qu’il faisait. Les retrouvailles entre Kevin Durant et son ancien public ont tenu toutes leurs promesses.

Avant même l’entre-deux, le décor était planté.

Kevin Durant n’a pas hésité à siffler le public d’Oklahoma City, où il n’est plus le bienvenu depuis le 4 juillet 2016 et son départ aux Warriors, vu comme une trahison à OKC.

Lors de l’introduction des joueurs (puis pendant le match), les fans du Thunder lui ont rendu la pareille. Pas de chance pour KD, il a été annoncé au public juste après Steven Adams, également passé par l’Oklahoma et ovationné par les supporters locaux.

Le grand gagnant au final ? C’est le public du Thunder. Il a assisté à une victoire XXL de son équipe après la magnifique cérémonie de remise des bagues.

La bande de Shai Gilgeous-Alexander l’a en effet emporté sur celle de Kevin Durant, ce dernier a été expulsé pour six fautes et a même offert les lancers de la victoire à SGA. KD a aussi manqué un lancer-franc crucial dans les dernières secondes du temps réglementaire, et a été sauvé par les arbitres à la fin de la première prolongation quand il a fait une « Chris Webber ».

Vous l’avez compris, la soirée a été un peu compliquée pour Kevin Durant (malgré ses 23 points). Mais KD est persuadé qu’au fond, il est toujours apprécié à Oklahoma City.