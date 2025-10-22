Pendant que la NBA reprenait ses droits cette nuit, le prospect cinq étoiles Cameron Boozer – projeté dans le Top 3 de la Draft 2026 – a joué son premier match avec la célèbre université de Duke. De quoi envoyer du sale !

Le fiston de Carlos affrontait UCF dans un match de préparation, et on peut dire qu’il est… prêt pour sa saison freshman.

Cameron Boozer faisait ses grands débuts avec Duke cette nuit et il n’a pas déçu ! 😈

🔹33 points

🔹12 rebonds

🔹4 passes

🔹12/19 au tir

🔹4/7 de loin

Le fiston de Carlos est annoncé dans le Top 3 de la Draft 2026 👀pic.twitter.com/ImCdpcu9cn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 22, 2025

Quelques jours après la belle performance d’AJ Dybantsa avec BYU, Cameron Boozer a répondu en patron avec 33 points et 12 rebonds. Les deux prospects font partie des favoris pour être le premier choix de la prochaine Draft, avec l’arrière Darryn Peterson.

Impressionnant sur le plan physique, très polyvalent et propre au niveau des fondamentaux, Cam Boozer pourrait bien tout casser en NCAA cette année, et ainsi marcher sur les traces de Cooper Flagg (1er choix de la Draft NBA 2025).