Sur la planète basket, ils ne sont pas nombreux à pouvoir battre Stephen Curry dans un concours de shoots. Mais Jimmy Butler pense qu’il en est capable. L’ailier s’est lancé un pari fou cette saison : avoir un meilleur pourcentage aux lancers-francs que le Chef.

91,2%.

C’est le pourcentage de réussite aux lancers de Stephen Curry sur l’ensemble de sa carrière. Un chiffre qui est même monté jusqu’à 93,4% lors de la meilleure saison de Curry sur la ligne. C’est simple : le meilleur shooteur all-time est aussi le meilleur tireur de lancers-francs de l’histoire.

Mais tout ça, Jimmy Butler s’en tape royalement. La preuve : il a parié avec Draymond Green qu’il ferait mieux que Curry cette saison aux lancers.

Jimmy Butler l’a annoncé aux journalistes après la victoire contre les Lakers la nuit dernière, match dans lequel il a terminé avec un parfait 16/16 aux lancers-francs (8/8 pour Curry).

« Je ne pense pas que c’est un mauvais pari, enfin si un peu mais… j’ai parié avec Draymond Green que j’aurai un meilleur pourcentage aux lancers que le numéro 30 (Curry, ndlr.) cette saison. Je pense que je peux y arriver ! »

On salue la confiance que possède Jimmy Buckets en ses capacités. Mais on tient quand même à lui souhaiter bonne chance.

Le Chef, de son côté, sera sans pitié.

Steph: « No chance. But I like a little game within the game. So, game on »

