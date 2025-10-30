Qui va arrêter les Chicago Bulls ? La franchise mythique réalise un début de saison inattendu. Après quatre victoires en autant de rencontres, ils sont leaders de la Conférence Est. Cette nuit, ils ont dominé les Sacramento Kings (126-113) grâce, notamment, à une belle performance de Matas Buzelis.

La grande histoire de la nuit (c’est dire la qualité de la nuit) était le retour de Zach LaVine à Chicago. L’arrière a passé huit ans dans l’Illinois et méritait bien une vidéo hommage, diffusée dans le United Center au début de la rencontre. Il a honoré l’événement en compilant 30 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions à 12/19 au tir.

La vidéo des Bulls pour Zach LaVine ! 😍 pic.twitter.com/OpTuD5aii7

Loin d’être suffisant pour dominer les immenses Bulls ! Les hommes de Billy Donovan sont en pleine confiance en ce début de saison – malgré l’absence de Coby White – et ont réussi à remporter une quatrième rencontre consécutive. Ils sont leaders de la Conférence Est !

Qui êtes-vous et qu’avez vous fait des Chicago Bulls ? pic.twitter.com/CRDQVZvIRX

Le principal artisan de cette victoire s’appelle Matas Buzelis. Difficile de ne pas être conquis par son talent en regardant cette performance. Entre drives athlétiques, finitions acrobatiques et tirs à longue distance cliniques, l’ailier a fait la chanson à DeMar DeRozan, autre ancien taureau. 27 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre à 11/18 au tir et 4/6 de loin.

Les 27 points de Matas Buzelis face aux Kings en vidéo.

Quelle panoplie offensive ! 🍯 pic.twitter.com/9Jgjj9xbQ5

Mais les Bulls ont également pu s’appuyer sur les autres ingrédients de ce superbe début de saison. Un Josh Giddey inspiré (20 points, 8 rebonds et 12 passes), un Nikola Vucevic dominant dans la raquette (13 points, 14 rebonds et 7 passes) et un quatuor magnifique en sortie de banc, Kevin Huerter – Ayo Dosunmu – Patrick Williams et Jalen Smith.

Chicago tentera de remporter un cinquième match de suite ce vendredi face aux New York Knicks. Un vrai test !