Austin Reaves écœure les Wolves au buzzer (116-115)

Depuis la blessure de Luka Doncic, Austin Reaves porte les Lakers à bout de bras. Cette nuit, face aux Minnesota Timberwolves privés d’Anthony Edwards, il a encore gagné de la place dans le coeur des fans en offrant la victoire aux siens au buzzer !

Même sans Anthony Edwards, les Minnesota Timberwolves étaient favoris, à domicile, face aux Los Angeles Lakers. Julius Randle (33 points ce soir), Jaden McDaniels (30), Rudy Gobert ou encore Naz Reid avaient, sur le papier, tout ce qu’il faut pour remporter un troisième match cette saison. Une troisième victoire qu’ils tenaient, à dix secondes près, après avoir réalisé un comeback improbable.

Mais depuis une semaine, un homme habillé de jaune marche sur l’eau. Austin Reaves, auteur de 92 points en 24 heures il y a quelques jours, fait peur à toutes les défenses de NBA. Cette nuit, longtemps en manque de réussite, il s’est mué en distributeur génial et a permis à ses coéquipiers de briller. Mais au moment où il le fallait et alors que tout Los Angeles était en train de craquer après avoir dilapidé une avance de 20 points, c’est lui qui a eu le ballon dans les mains et fait parler sa magie.

AUSTIN REAVES FAIT GAGNER LES LAKERS AU BUZZER !!! 🟣🟡pic.twitter.com/Phy68t3MKO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

Un floater délicieux qui est venu ponctuer une performance magnifique. 28 points, 1 rebond, 16 passes et 2 interceptions à 9/24 au tir. Tant pis pour le pourcentage, il a mis le shoot qu’il fallait !

À ses côtés, Jake LaRavia, l’ancien des Grizzlies a réalisé sa meilleure performance sous la tunique pourpre et or. 27 points et 8 rebonds à 10/11 au tir. De quoi rester dans l’esprit de J.J. Redick même après le retour des stars.

Pour le moment, les Los Angeles Lakers survivent bien à l’absence de Luka Doncic et LeBron James. Il faudra continuer sur cette lancée ce vendredi sur la route de Memphis.