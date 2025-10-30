TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Vidéo : le game-winner de Ja Morant face aux Suns

Le 30 oct. 2025 à 05:42 par Robin Wolff

Ja Morant 30 octobre 2025
Source image : NBA League Pass

Quelques minutes après le buzzer-beater d’Austin Reaves face aux Minnesota Timberwolves, c’est Ja Morant qui a décidé de terminer un match à sa manière face aux Phoenix Suns. Un superbe push-shot, tout en finesse venu ponctuer une très belle performance.

Le box-score de cette victoire des Grizzlies

Ja Morant a réussi un match magnifique face aux Phoenix Suns. le meneur de jeu de Memphis a combiné 28 points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception à 10/19 au tir, 3/8 de loin et 5/5 sur la ligne des lancers-francs. Surtout, à sept secondes de la fin, il a su prendre les choses en main et offrir une troisième victoire aux siens cette saison.

Le game-winner de Ja Morant face aux Suns ! ❄️ pic.twitter.com/stVG0DUOof

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

