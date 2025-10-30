La nuit des Français en NBA : Noah Penda a la confiance de Jamahl Mosley
Le 30 oct. 2025 à 05:52 par Robin Wolff
Les Français n’ont pas vraiment brillé cette nuit en NBA, mais si un rookie a pu compter sur la confiance de son coach, c’est Noah Penda. Son jeu intelligent semble avoir séduit Jamahl Mosley qui n’hésite pas à la lancer dans le grand bain, avant même Jonathan Isaac.
Les résultats de la nuit
- Raptors – Rockets : 121-139 (stats)
- Celtics – Cavaliers : 125-105 (stats)
- Pistons – Magic : 135-116 (stats)
- Nets – Hawks : 112-117 (stats)
- Bulls – Kings : 126-113 (stats)
- Mavericks – Pacers : 107-105 (stats)
- Jazz – Blazers : 134-136 (stats)
- Nuggets – Pelicans : 122-88 (stats)
- Wolves – Lakers : 115-116 (stats)
- Suns – Grizzlies : 113-114 (stats)
Noah Penda
Très bon signe pour le rookie d’Orlando, son coach l’a préféré à Jonathan Isaac dans les rotations et il a également eu plus de temps de jeu que Jase Richardson, autre rookie, pourtant drafté plus haut que lui. 11 minutes pour 4 points et 2 rebonds à 2/3 au tir.
Paolo Banchero to Jalen Suggs to Noah Penda for the dunk pic.twitter.com/CD9RZLrEX2
— The Magic Way (@MagicFilmRoom) October 30, 2025
Zaccharie Risacher
Après sa légère blessure contractée dans la semaine, l’ailier se remet tranquillement en route. 8 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre à 2/7 au tir, 1/2 de loin et 3/4 aux lancers face aux Nets
Rayan Rupert
Beau temps de jeu pour Rayan Rupert face au Utah Jazz. En 13 minutes, l’arrière a compilé 3 points, 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à 1/2 au tir et 1/2 à longue distance.
Rudy Gobert
Défaite cruelle pour l’intérieur des Minnesota Timberwolves avec ce tir au buzzer d’Austin Reaves. La tour de Saint-Quentin a compilé 9 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers.
Le programme NBA de ce soir
- 0h : Hornets (Moussa Diabaté, Tidjane Salaün) – Magic (Noah Penda)
- 1h : Bucks – Warriors
- 1h : Thunder (Ousmane Dieng) – Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly)
- 1h30 : Spurs (Victor Wembanyama) – Heat