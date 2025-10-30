La nuit des Français en NBA : Noah Penda a la confiance de Jamahl Mosley

Les Français n’ont pas vraiment brillé cette nuit en NBA, mais si un rookie a pu compter sur la confiance de son coach, c’est Noah Penda. Son jeu intelligent semble avoir séduit Jamahl Mosley qui n’hésite pas à la lancer dans le grand bain, avant même Jonathan Isaac.

Les résultats de la nuit

Raptors – Rockets : 121-139 (stats)

: 121-139 (stats) Celtics – Cavaliers : 125-105 (stats)

– Cavaliers : 125-105 (stats) Pistons – Magic : 135-116 (stats)

– Magic : 135-116 (stats) Nets – Hawks : 112-117 (stats)

: 112-117 (stats) Bulls – Kings : 126-113 (stats)

– Kings : 126-113 (stats) Mavericks – Pacers : 107-105 (stats)

– Pacers : 107-105 (stats) Jazz – Blazers : 134-136 (stats)

: 134-136 (stats) Nuggets – Pelicans : 122-88 (stats)

– Pelicans : 122-88 (stats) Wolves – Lakers : 115-116 (stats)

: 115-116 (stats) Suns – Grizzlies : 113-114 (stats)

Noah Penda

Très bon signe pour le rookie d’Orlando, son coach l’a préféré à Jonathan Isaac dans les rotations et il a également eu plus de temps de jeu que Jase Richardson, autre rookie, pourtant drafté plus haut que lui. 11 minutes pour 4 points et 2 rebonds à 2/3 au tir.

Paolo Banchero to Jalen Suggs to Noah Penda for the dunk pic.twitter.com/CD9RZLrEX2

— The Magic Way (@MagicFilmRoom) October 30, 2025

Zaccharie Risacher

Après sa légère blessure contractée dans la semaine, l’ailier se remet tranquillement en route. 8 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre à 2/7 au tir, 1/2 de loin et 3/4 aux lancers face aux Nets

Rayan Rupert

Beau temps de jeu pour Rayan Rupert face au Utah Jazz. En 13 minutes, l’arrière a compilé 3 points, 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions à 1/2 au tir et 1/2 à longue distance.

Rudy Gobert

Défaite cruelle pour l’intérieur des Minnesota Timberwolves avec ce tir au buzzer d’Austin Reaves. La tour de Saint-Quentin a compilé 9 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers.

