J.J. Redick à Austin Reaves : « C’est autant ton équipe que celle de LeBron et Luka »

Toujours privés de LeBron James et Luka Doncic cette nuit, les Lakers ont arraché une nouvelle victoire grâce – encore – à un énorme Austin Reaves. Le « numéro 3 » de Los Angeles montre qu’il a les épaules d’un numéro 1, et J.J. Redick n’y est sans doute pas pour rien.

Parce que oui, le coach des Lakers a challengé son jeune joueur en ce début de saison afin qu’il prenne ses responsabilités sans LeBron et Luka, tous les deux blessés.

« Le plus important, c’est qu’il ait fait un pas en avant en tant que leader et qu’il ait reconnu que cette équipe est autant la sienne que celle de LeBron ou de Luka » a récemment déclaré Redick. « Il a également pris conscience qu’il possédait des qualités innées de leader et qu’il était capable de les exploiter de manière plus constante. Je lui ai dit qu’il n’avait plus d’excuses. Tu n’es plus le jeune joueur non drafté qui n’a pas encore fait ses preuves. Tu fais désormais partie des grands, et il a très bien réagi à cela. »

En effet, Austin Reaves a très bien réagi :

51 points, 11 rebonds et 9 passes contre Sacramento

41 points, 4 rebonds et 5 passes contre Portland

28 points, 16 passes et 1 buzzer contre Minnesota

Sans Luka Doncic et LeBron James (et d’autres), Reaves a lâché une semaine légendaire, permettant aux Lakers de remporter deux matchs sur trois. Il a lâché son record en carrière aux points et à la passe, tout en se montrant clutch bien comme il faut. Austin a aussi pris une mini-revanche face aux Wolves après la série de Playoffs compliquée de l’an passé.

AUSTIN REAVES FAIT GAGNER LES LAKERS AU BUZZER !!! 🟣🟡pic.twitter.com/Phy68t3MKO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2025

Joueur non drafté en 2021, Austin Reaves est devenu une magnifique success story à Los Angeles. Une success story qui pourrait être couronnée d’un très gros contrat dans quelques mois, surtout s’il continue sur cette voie.