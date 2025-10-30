TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Los Angeles LakersLAKERSNews NBA

Austin Reaves (Lakers) : une folle semaine qu’il n’oubliera jamais

Le 30 oct. 2025 à 10:42 par Nicolas Meichel

Austin Reaves Lakers 24 février 2023
Source image : NBA League Pass

Parmi les joueurs NBA qui explosent en ce début de saison, il y a Austin Reaves (Lakers), qui vient d’enchaîner trois énormes matchs en l’absence de LeBron James et Luka Doncic. Retour en images sur une semaine qu’AR n’oubliera jamais.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Joueur non drafté en 2021, Reaves ne semblait pas destiné à réaliser de telles performances, lui qui tourne à 35 points et 10 passes de moyenne cette saison (!!) et qui voit son nom être inscrit aux côtés de plusieurs légendes des Lakers (Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Jerry West…).

« C’était fun comme semaine. » – Austin Reaves, après la victoire à Minnesota

À lire également :

Tags : Austin Reaves, Lakers

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023