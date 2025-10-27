Cette nuit les Lakers se déplaçaient, pas trop loin, du côté de Sacramento. Pas de LeBron James pour quelques semaines encore, pas de Luka Doncic pour quelques jours, alors le troisième homme a revêtu son habit de lumière…

La saison passée, Austin Reaves a souvent été mentionné comme étant la « meilleure troisième option » de toute la NBA. 20,2 points, 4,5 rebonds et 5,8 passes, un statut de joueur majeur indiscutable, pas mal pour un joueur non-drafté. Cette saison ? 25 points, puis 26, puis donc… 51 hier soir à Sacramento. Austin était dans la zone, à deux doigts de parler de zone 51 mais ce serait trop facile.

AUSTIN REAVES, LA PERF D’UNE VIE !! 🤯🤯🤯

51 points

11 rebonds

9 passes

12/22 au tir

6/10 à trois points

21/22 aux lancers francs

Pas de Luka, pas de LeBron, pas de soucis : Lakers win ! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️pic.twitter.com/0WdVAi57a2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025



Des tirs qui viennent d’ailleurs, une agressivité sans nom et un quasi perfect sur la ligne, bref comme dirait l’autre… « who needs Luka, who needs LeBron ». Regard de Dom Juan, bandeau pas du tout street mais killer instinct, et au final une défense des Kings dépecée et un record en carrière explosé (44 précédemment) auquel on peut rajouter 11 rebonds et 9 passes histoire de Lukadonciciser la feuille de stats. Les Lakers peuvent dormir assez tranquille, y’a de la ressource niveau scoring.