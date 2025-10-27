Prenez-en l’habitude, il y avait pas mal de Français sur les parquets de NBA cette nuit. Prenez-en l’habitude, Victor Wembanyama a montré la voie, et cette nuit ses collègues intérieurs lui ont emboité le pas. Ouais, ça rime.

Victor Wembanyama

Il a mis du temps à se mettre en route, on s’est dit qu’il allait être un peu plus en retrait sur ce match, puis au final ça donne une fiche à 31 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 steals et 6 contres, avec en bonus la troisième victoire en trois matchs pour les Spurs. C’est devenu un jeu déjà ?

Guerschon Yabusele

2 points et 6 rebonds en 16 minutees face au Heat, avec de la maladresse et la première défaite de la saison pour les Knicks. Toujours pas de Pacôme Dadiet ni de Mohamed Diawara.

Tidjane Salaün

4 points, 7 rebonds, 2 steals et 100% au tir. Le Tidjane Salaün 2025-26 est un Tidjane Salaün propre !

Moussa Diabaté

12 points, 10 rebonds et 2 contres en sortie de banc, avec la victoire en bonus et donc un beau duel remporté face à Alex Sarr (voir plus bas)

Rudy Gobert

14 points, 18 rebonds et 2 contres, on tient la première vraie grosse perf de Rudy cette saison. Et promis on ne regarde pas le pourcentage aux lancers.

Nicolas Batum

3 points, 3 rebonds et 3 steals dans la victoire face aux Blazers. Du Nico dans le texte. Côté Blazers Rayan Rupert et Sidy Cissoko n’ont pas joué.

Alexandre Sarr

21 points, 4 rebonds, 5 passes et 3 contres pour le n°2 de la Draft 2024. Début de saison très solide pour Alex, qui retrouvera bientôt son poteau Bilal Coulibaly, toujours blessé à la mimine.

Maxime Raynaud

Il a assisté au show Austin Reaves en direct du banc des Kings.

Nolan Traoré

Il a assisté au show Wemby en direct du banc des Nets.

