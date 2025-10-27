TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit NBA : Austin Reaves passe 51 points aux Kings, record en carrière !

Le 27 oct. 2025 à 04:45 par Giovanni Marriette

Source image : NBA League Pass

Il y avait neuf matchs cette nuit en NBA, quelques freaks ont envoyé du très lourd et nos Français ont assuré. Zébardi pour le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit, beaucoup trop drôle

Westbrook qui cross LaRavia et le REGARDE tout en le crossant 😭❤️ pic.twitter.com/DXWmZ5McmR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 0h : Pistons – Cavs
  • 0h : Sixers – Magic
  • 1h : Bulls – Hawks
  • 1h : Rockets – Nets
  • 1h : Pelicans – Celtics
  • 1h : Spurs – Raptors
  • 1h30 : Mavericks – Thunder
  • 2h : Jazz – Suns
  • 2h30 : Wolves – Nuggets
  • 3h : Warriors – Grizzlies
  • 3h30 : Lakers – Blazers
