Résumé de la nuit NBA : Austin Reaves passe 51 points aux Kings, record en carrière !
Le 27 oct. 2025 à 04:45 par Giovanni Marriette
Il y avait neuf matchs cette nuit en NBA, quelques freaks ont envoyé du très lourd et nos Français ont assuré. Zébardi pour le résumé de la nuit !
Les résultats de la nuit
- Spurs – Nets : 118-107 (les stats)
- Pistons – Celtics : 119-113 (les stats)
- Cavs – Bucks : 118-113 (les stats)
- Heat – Knicks : 115-107 (les stats)
- Wizards – Hornets : 113-139 (les stats)
- Wolves – Pacers : 114-110 (les stats)
- Mavericks – Raptors : 139-129 (les stats)
- Clippers – Blazers : 114-107 (les stats)
- Kings – Lakers : 120-127 (les stats)
Ce qu’il faut retenir
- Victor Wembanyama a mis un moment à rentrer dans son match, ce qui donne une perf moyenne au final, jugez plutôt : 31 points, 14 rebonds, 4 passes, 3 steals et 6 contres.
- Dans la victoire des Spurs, le rookie Dylan Harper s’est également montré. Les lendemains chantent à San Antonio !
- Les Pistons ont battu Boston, et les Celtics sont à 0-3, une première depuis plus de dix ans.
- Giannis Antetokounmpo a encore été monstrueux (40/14/9/2/2) mais les Bucks ont perdu leur premier match cette saison, à Cleveland.
- Le Heat a infligé aux Knicks leur première défaite de la saison. Brunson a cartonné mais le Heat continue de shooter et courir, et ça gagne !
- LaMelo Ball a désossé les Wizards avec 38 points, 13 rebonds et 13 passes.
- Moussa Diabaté (12 points et 10 rebonds) et Alex Sarr (21 points) se sont livrés un beau duel, Tidjane Salaün a été plus discret.
- Match très offensif entre des Raptors toujours agréables à voir jouer et des Mavs qui ont lancé leur saison. Gros match de AD pour Dallas, pareil pour Scottie Barnes chez les Raptors.
- Cooper Flagg a posé son premier « vrai bon match » avec 22 points, 4 passes et un joli poster.
- Victoire des Wolves face aux Pacers mais Anthony Edwards est très vite sorti blessé. Pascal Siakam a fait ce qu’il pouvait (33/10/8/3) mais Julius Randle (31 points) et Rudy Gobert (14 points et 18 rebonds) ont régné sur la raquette.
- Belle victoire des Clippers face à Portland, avec un gros Kawhi Leonard et un super duo Harden / Zubac
- Pas de LeBron, pas de Luka, alors Austin Reaves a pris feu. 51 points, 10 rebonds, 9 passes, comme quoi y’a pas besoin d’être Slovène pour y arriver.
Le highlight de la nuit, beaucoup trop drôle
Westbrook qui cross LaRavia et le REGARDE tout en le crossant 😭❤️ pic.twitter.com/DXWmZ5McmR
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 0h : Pistons – Cavs
- 0h : Sixers – Magic
- 1h : Bulls – Hawks
- 1h : Rockets – Nets
- 1h : Pelicans – Celtics
- 1h : Spurs – Raptors
- 1h30 : Mavericks – Thunder
- 2h : Jazz – Suns
- 2h30 : Wolves – Nuggets
- 3h : Warriors – Grizzlies
- 3h30 : Lakers – Blazers
