Il n’est pas forcément celui dont on parle le plus, la faute à une équipe un peu claqué et à un physique qui lui a bien (trop) souvent fait rater des matchs. Mais bien entouré et en pleine forme, LaMelo Ball reste sans aucun doute l’un des tous meilleurs meneurs de la Ligue. N’est-ce pas, chers Wizards ?

Elle est là, la première mixtape de la saison pour LaMelo LaFrance Ball !

Plutôt tranquille contre les Nets en ouverture, il avait préchauffé ensuite face aux Sixers. Cette nuit contre les faibles Wizards, LaMelo a véritablement lancé sa saison avec un condensé de highlights tout droit sorti d’un jeu vidéo et des stats à faire rougir Russell Westbrook dans son prime. 38 points, 13 rebonds, 13 passes, 5 tirs du parking, sortez le pop-corn.

LAMELO BALL 3 ÉTOILES CE SOIR ⭐️⭐️⭐️

38 points

13 rebonds

13 passes

3 interceptions

5/12 à trois points

Du highlight à la pelle

La vie est meilleure avec LaMelo sur deux jambes 🙏 pic.twitter.com/Q1gAa9oWN3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025



Toujours la même chose avec LaMelo, on adore, mais encore faut-il qu’il joue, lui qui a loupé plus de 200 matchs (…) en carrière à cause de ses guiboles, de ses mimines ou de ses petons. Dans une équipe de Charlotte qui sera cette saison un peu juste pour aller gratter les Playoffs mais dont le young core est malgré tout intrigant, LaMelo a la possibilité de nous retaper une saison de All-Star – il l’a été en 2022 – tout en gagnant quelques matchs de plus. Avec deux Français dans le roster (Tidjane Salaün et Moussa Diabaté) ça fait donc au moins trois raisons de mater les Frelons cette saison, la quatrième étant que lorsque LaMelo joue on a des frissons.

Journaliste : « Vous avez fait votre 11eme triple double en carrière ce soir, 38 points, 13 rebonds, 13 passes et 3 interceptions. Laquelle de ces stats vous touche le plus ? »

LaMelo Ball : « la win »

🤝🤝🤝 pic.twitter.com/g0obbacjvj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025



Les Hornets sont ce matin à 2-1, avec deux victoires face à des tocards certes, mais cette équipe sait gagner et c’est beaucoup plus simple avec un tel chef d’orchestre, cqfd.