3 matchs, 3 défaites pour les Celtics : pire démarrage depuis 2013

Malgré 41 points inscrits par Jaylen Brown, les Celtics se sont inclinés pour la 3e fois cette saison ce soir, à Detroit. Un démarrage compliqué, toujours vierge de victoires, que la franchise n’avait pas connu depuis 2013-14.

Une défense bien trop à l’Ouest pour une équipe qui dominait l’Est l’an passé, un leader trop seul offensivement. Les Celtics ont beau avoir fait du ménage cet été et sacrifié pas mal de talent pour passer une saison sans Jayson Tatum, on ne s’attendait pas non plus à ce que le début de saison soit aussi compliqué.

3 matchs, 3 défaites.

Ce soir, face aux Pistons, les hommes de Joe Mazzulla ont encore enchaîné de multiples errements défensifs, au point d’en faire une constante de leur performance collectif du jour. La défaite est logique, et seul Jaylen Brown a vraiment guidé son navire de l’autre côté du terrain. 41 points, 6 rebonds et 4 passes pour celui qui est privé cette année de son compère de jeu favori.

Et hélas, on ne va pas être trop rassurant : ce genre de match risque de se multiplier. Face à des Pistons loin d’être dans leur grand soir mais néanmoins concernés, ils ont parfois pris l’eau, comme en milieu de deuxième quart-temps. Comme écrit plus haut, la défense est sur courant bien trop alternatif pour qu’elle soit efficace à l’échelle d’un match complet. Collectivement, il est très compliqué de trouver des actions construites.

Il va sans doute falloir manger son pain noir pendant un an, accepter de subir la loi de l’adversaire pour mieux revenir ensuite. Boston n’a pas d’ambition autre que celle d’arriver au mois d’octobre prochain le couteau entre les dents, pour reprendre le projet sportif là où il s’est arrêté, c’est à dire lors de la blessure de Jayson Tatum, en Playoffs.