Avec les perfs de Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo et quelques autres zinzins, on en oublierait presque qu’il y a un n°1 de Draft à Dallas. « Discret » lors des deux premiers matchs de la saison, Cooper Flagg a véritablement lancé la sienne cette nuit face aux Raptors, et ça promet.

Un double-double en ouverture face aux Spurs, dans un match où il n’y avait de toute façon de la lumière pour un seul homme. Puis 18 points contre les Wizards, en préchauffe. Le n°1 de la Draft 2025 apprend vite et cette nuit il a donc posé son premier « statement », entendez par là qu’il a envoyé un message à la NBA.

Une nouvelle fois titularisé à la mène dans un cinq très tall ball, l’ancien crack de Duke a encore du mal à distribuer mais il est à deux doigts, déjà, d’être le patron de cette équipe de Dallas, très outillée à l’intérieur mais pas tant que ça aux niveau des arrières, ceux qui portent la balle. Cooper le fait bien, et ce qu’il a très bien fait aussi cette nuit c’est le show, un terme non employé en France depuis Naadiya mais bref, matez-moi ça :

COOPER FLAGG, DÉCOLLAGE IMMÉDIAT !! ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/8IZvxdFGhN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025



Au final les stats sont là (22 points à 8/14 au tir, 4 rebonds et 4 passes) et la victoire aussi (139-129), pas sûr que les Mavs n’en aient un jour douté mais on sait désormais que le gamin a les épaules pour être le boss de la ville, huit mois après le traumatisme du départ de Luka Doncic. Dans une course au Rookie de l’année qui s’annonce passionnante avec, entre autres, Dylan Harper et VG Edgecombe qui démarrent très fort, le nouveau poste 1 des Mavs va devoir enchainer les grosses perfs. Le premier acte était solide, vivement dimanche prochaine comme dirait Michel.