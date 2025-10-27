Les perfs de mammouths pleuvent depuis le début de saison, mais si on devait nommer un chef de bande Giannis Antetokounmpo serait probablement celui-là. Défaite cette nuit pour les Bucks, mais bon courage pour arrêter le Greek Freak cette saison…

On a une idée assez précise de qui sera élu Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest, indice « Alien », mais à l’Est on ne pense pas trop se tromper non plus en se disant que ça devrait atterrir dans le Wisconsin. Car si les Bucks ont perdu leur premier match de la saison cette nuit à Cleveland, le DPOY 2025 Evan Mobley n’a pas pu faire grande chose de plus que les autres pour arrêter la bête. 40 points à 14/20 au tir et 11/16 aux lancers, 14 rebonds, 9 passes, 2 steals et 2 contres, un troisième match de maboulos cette semaine.

Les 3 premiers matchs de Giannis cette saison…

37 points, 14 rebonds, 5 passes, 16/26 au tir.

31 points, 20 rebonds, 7 passes, 11/14 au tir.

40 points, 14 rebonds, 9 passes, 14/20 au tir.

La locomotive grecque est lancée 🚂🚂 pic.twitter.com/6MOpeywMtX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2025



Avec l’arrivée de Myles Turner en lieu et place de Brook Lopez et une ligne arrière quoiqu’on en dise assez claquée au sol, Giannis Antetokounmpo voit ses responsabilités encore plus accrues et les stats cette saison s’annoncent gargantuesques. Lancé pleine balle personne n’est capable de l’arrêter, et l’on se dit que si Giannis avait un tir la NBA serait déjà à feu et à sang. Dans tous les cas, tant que Giannis Antetokounmpo est aux Bucks, les Bucks peuvent dormir tranquille. Mais attention, il y a peut-être un suspense dans la dernière phrase…