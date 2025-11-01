L’hécatombe se poursuit à Indiana : Obi Toppin absent 3 mois !

La gueule de bois se poursuit à Indianapolis : Obi Toppin rejoint une infirmerie aux allures d’hôpital. Touché au pied droit face aux Wolves, l’ailier-fort va subir une opération qui le tiendra éloigné des parquets jusqu’en février 2026. Une tuile de plus pour une équipe qui était déjà privée de six (!) joueurs.

Sale nouvelle à Indianapolis : Obi Toppin souffre d’une fracture de fatigue partielle du 5e métatarsien (pied) et sera opéré ce lundi à New York par le Dr. Martin O’Malley, le même qui a déjà soigné Kevin Durant, Joel Embiid ou encore Zion Williamson. Son indisponibilité est estimée à trois mois minimum.

C’est un nouveau coup dur pour Rick Carlisle, déjà en train de jongler avec un effectif qui ressemble plus à un service d’urgences qu’à une rotation NBA.

Obi Toppin is going to have surgery per Rick Carlisle and he will be out for a while. Doesn’t want to talk about his status until February first.

They are placing a screw in his foot. pic.twitter.com/xQKvVfDooq

— Alex Golden (@AlexGoldenNBA) October 31, 2025

Parce que oui, en ce moment, l’infirmerie des Pacers ressemble à une salle d’attente de la Sécu un lundi matin.

Tyrese Haliburton, le moteur de la franchise, est d’ores et déjà rangé au garage pour toute la saison après une rupture du tendon d’Achille. Andrew Nembhard est en galère avec une épaule capricieuse, T.J. McConnell est bloqué par une blessure aux ischios, Kam Jones traîne une douleur au bas du dos, Johnny Furphy boîte avec un pied douloureux, pendant que Bennedict Mathurin est toujours gêné par une inflammation au pied droit. Même Taelon Peter, l’un des derniers à tenir debout, commence à ressentir une gêne à l’aine. Entre les béquilles, les sacs de glace et les kinés, Rick Carlisle a plus de joueurs sur la table de soins que sur le parquet.

Obi Toppin avait pourtant trouvé sa place dans l’Indiana, enfin libéré du banc new-yorkais et intégré à un jeu rapide parfaitement taillé pour ses qualités athlétiques. Il formait un duo explosif avec Haliburton, capable d’envoyer des alley-oops en rafale et d’étirer le jeu avec un bout de shoot. Autant dire qu’il va laisser un vide, pas seulement statistique mais aussi énergétique.

En résumé, les Pacers perdent un nouveau soldat et leur dynamique du début de saison vient de prendre un sacré uppercut. Sans Toppin, sans Haliburton, sans Mathurin… Indiana avance désormais avec les moyens du bord, en espérant que la seconde unité tienne le choc. Parce qu’à ce rythme-là, Carlisle pourrait bientôt devoir ressortir la tenue de jeu lui-même.

The Pacers are the third team ever to start 0-5 after making the Finals, joining the 2018-19 Cavs and 2001-02 76ers.

Indiana currently has 7 players out due to injury. pic.twitter.com/rNyYI6QXdM

— ESPN Insights (@ESPNInsights) November 1, 2025

Comme si ça ne suffisait pas : les Pacers sont seulement la troisième équipe de l’histoire à démarrer une saison en 0-5 après avoir disputé les Finales NBA, rejoignant les Cavs 2018-19 et les Sixers 2001-02 dans cette bien triste catégorie. Le tout alors que sept joueurs sont actuellement à l’infirmerie. Pas besoin de calculatrice : la poisse à Indiana se mesure désormais en historique.