Luka Doncic colle 44 points aux Grizzlies pour son retour, on a pas les mots

Luka Doncic est dans une autre dimension. De retour après une semaine d’absence en raison d’une petite entorse au doigt, le génie slovène des Lakers a roulé sur les Grizzlies. 44 points, 12 rebonds, 6 passes à 14/27 au tir. Que voulez-vous qu’on dise, Doncic est absolument phénoménal et fait gagner les Lakers (112-117 vs. Memphis cette nuit).

Luka Doncic est le premier joueur des Lakers depuis Kobe Bryant a proposer plus de 45 points de moyenne sur trois matchs d’affilée. Il signe le meilleur début de saison offensif depuis Wilt Chamberlain en termes de points (45,3 de moyenne). Des statistiques qui nous font un peu plus prendre la mesure de ce que propose la star des Purple and Gold. Tout juste revenu d’une petite blessure au doigt qui l’a privé de trois rencontres, le Slovène a proprement défoncé les Grizzlies, éclaboussant la concurrence de son talent énorme.

🔥 LUKA DONCIC DOMINANT POUR SON RETOUR !

🔹44 POINTS

🔹12 rebonds

🔹6 passes

🔹14/27 au tir

Soirée de patron pour le prodige des Lakers, qui a dominé les Grizzlies de la tête et des épaules pour guider LA vers la victoire.

À 3-points, dans la percussion, mais aussi à la passe et au rebond. Le meneur de Los Angeles est dominant comme on voit rarement des joueurs dominer. On ne doit pas oublier que les Lakers sont ultra-dépendants de leur première option au scoring (qu’il s’agisse de Luka ou d’Austin Reaves lors de l’absence du premier, d’ailleurs), mais s’ils ont un joueur capable d’aligner une telle ligne peu importe les circonstances, ils vont être un véritable casse-tête à affronter.

Ça je suis désolé, mais je m’en remets pas.

Et LeBron James n’est pas encore revenu. Jusqu’ici, Luka Doncic apparaît, aux côtés de Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander, comme bien loin devant le reste de la ligue en termes de niveau de jeu. Chaque soir nous étonne plus que le précédent. Et c’est pour cela que nous vous encourageons à vous lever la nuit – si vous en avez les moyens et le temps – pour profiter de ce spectacle unique.