Les Bulls tapent les Knicks et sont en 5-0… pour la première fois depuis 1996 !

Presque 30 ans. Il aura fallu presque 30 ans pour que les Bulls ne réalisent à nouveau un début de saison à cinq victoires et sans défaites. Un événement rendu possible par la victoire de Chicago face aux Knicks (135-125), dans un match globalement maîtrisé et dominé par un Josh Giddey impérial.

Les Bulls ont fait une nouvelle fois forte impression cette nuit. Pour leur match inaugural de la NBA Cup 2025, les Taureaux ont offert à leur public une victoire maîtrisée face aux Knicks, équipe destinée aux joutes printanières à l’Est.

Une première mi-temps dominée tant en défense qu’en attaque, derrière l’impulsion d’un Josh Giddey dans un grand soir. Passe, scoring, rebond, défense. Le leader des Bulls fait un match exceptionnel de propreté, puisqu’il ne perdra aucun ballon durant ses 38 minutes sur le parquet. Collectivement, Chicago met New York au tapis avec un jeu dur en défense, et patient en attaque. Attendant de trouver les failles et les paniers faciles, les Taureaux en passent 72 aux Knicks à la pause, la claque est violente.

Josh Giddey taille PATRON face aux Knicks ! 🔥

🔹32 POINTS (record en carrière !)

🔹10 REBONDS

🔹9 PASSES

🔹0 BALLON PERDU (!!)

🔹12/21 au tir

Match impérial du jeune leader des Bulls. Dès l’entame : défense, distribution, rebond, scoring.

Merveille de joueur, grande… pic.twitter.com/sPXzudB4yt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Violente mais pas décisive, car les Bockers s’activent au retour du vestiaire. Plus de dureté, plus d’envie. Et au talent, l’effectif de la Grosse Pomme reste encore le meilleur lorsqu’il est activé dans un but commun. Dommage, car après avoir fait le plus dur, les hommes de Mike Brown – qui n’a pas non plus été à la hauteur du rendez-vous en fin de partie – gâchent tout à base de défenses rincées et d’attaques sans queue ni tête.

Dans ce bazar de basket, Karl-Anthony Towns s’est illustré avec des choix très discutables tandis que Jalen Brunson s’est lui terré dans un silence offensif dévastateur. Les Bulls s’imposent, un succès collectif. Le soir d’Halloween aura souri à Josh Giddey, véritable épouvantail pour New York, qui signe son meilleur match offensif en carrière au niveau des points.

🔴 LES BULLS SONT TOUJOURS INVAINCUS (5-0) !

Grosse victoire face à des Knicks à deux vitesses, d’abord à la ramasse puis dans leur match en 2e mi-temps.

Chicago n’a rien lâché malgré le coup de mou à la sortie du vestiaire, à l’image d’un immense Josh Giddey ! 👏

La série… pic.twitter.com/OI1aoDRBIa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Les Bulls sont donc à 5-0. Un bilan jamais atteint depuis 1996-1997, lors de l’ère Michael Jordan. Il s’agit au global de la troisième fois seulement que la franchise réalise une telle performance. En espérant que cela continue, les fans de Chicago ont bien droit à un peu de bonheur.