Les Celtics collent aux Sixers leur première défaite de la saison (108-109)

Au terme d’un money time aux allures de bouillie de basket, les Celtics ont mis fin au début de saison sans défaite des Sixers. Philadelphie a pourtant fait un gros boulot pour effacer un retard de 23 points atteint dans le 2e quart-temps.

Dans le jeu, ce match ne sera sûrement pas un classique. Ni même un match dont on se souviendra dans quelques semaines. Pour autant, il est celui qui voit la série de victoire de début de saison des Sixers s’arrêter, à la faveur d’un money time qu’on qualifiera de pitoyable en termes de basket.

Les Celtics ont d’abord pris une avance confortable dans la partie, avec jusqu’à 23 unités d’avance à l’aube de la mi-temps. Jaylen Brown (32 points, 13/19 au tir cette nuit) est intouchable au niveau de l’adresse, Payton Pritchard le suit dans le concours de précision. Mais voyez-vous, en NBA, tout est possible. Même un 3-points ficelle dans le corner signé Andre Drummond, celui-ci il était pas dans notre bingo NBA 2025-26 tiens.

Andre Drummond vient de faire ficelle à 3-points j'en crois pas mes yeux Halloween c'est la soirée du paranormal pour de vrai en fait 😭😭😭

Au retour du vestiaire, les Sixers remontent progressivement le déficit au score, jusqu’à s’offrir une fin de match sous haute tension. Tyrese Maxey fait son boulot, Joel Embiid est plus en difficulté au tir mais apporte quand même sous le cercle. VJ Edgecombe donne toujours et encore l’impression d’être un habitué de ce genre de rendez-vous, alors qu’il n’est qu’à son cinquième match NBA en carrière. Il inscrit un 3-points capital pour donner une chance réelle de victoire à son équipe. Impressionnant, ce gamin est vraiment impressionnant.

La lecture de VJ Edgecombe pour donner calmement en bas, puis ne pas relâcher et se rendre bien dispo derrière l’arc.

Derrière ? Les Celtics vont paniquer, rater deux remises en jeu consécutives, donner une balle de match sur un plateau en or aux Sixers… qui ne convertiront pas. La dernière possession de Philadelphie vient même concurrencer les précédentes des C’s en termes de nullité, bien qu’il faille donner son crédit à Jaylen Brown pour l’excellente couverture défensive sur Tyrese Maxey, à qui l’action était destinée.

Jaylen Brown tonight:

32 PTS

2 STOCKS

57.1% 3PM

78.7% TS

Boston enchaîne un 3e succès consécutif après avoir perdu autant de matchs de suite pour commencer la saison. Côté Philly, focus sur le prochain match du côté de Brooklyn, victoire impérative face à un effectif très faible.