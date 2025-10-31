Programme NBA : début des hostilités en NBA Cup cette nuit (0h) !

La NBA Cup démarre ce soir avec pas moins de huit rencontres pour ouvrir le bal. Si vous avez l’impression de ne rien y comprendre, pas de souci, voici une explication de cette compétition. Les Trail Blazers qui reçoivent les Nuggets, les Bulls, toujours invaincus, qui reçoivent les Knicks ou encore un duel Sixers – Celtics, coup d’œil sur cette première soirée de la NBA Cup !

Le Programme NBA du soir :

0h : Pacers – Hawks

0h : Sixers – Celtics

0h30 : Cavaliers – Raptors

1h : Bulls – Knicks

2h30 : Grizzlies – Lakers

3h : Suns – Jazz

3h : Trail Blazers – Nuggets

3h30 : Clippers – Pelicans

Le match à ne pas rater : Trail Blazers – Nuggets

Portland est en bonne forme (deux victoires consécutives) et voudra faire une entrée remarquée dans cette compétition. Denver peut en dire de même (trois victoires consécutives), Nikola Jokic et sa bande débarquent dans l’Oregon avec un objectif simple : rappeler aux jeunes Blazers la hiérarchie établie à l’Ouest, pendant que de l’autre côté, la jeunesse des Blazers voudra jouer les trouble-fête.

Le reste du programme :

Des Knicks en quête de confiance et de rythme sont quasiment au complet (Mitchell Robinson est « questionable ») pour la première fois de la saison et iront défier les Bulls au United Center. Les hommes de Billy Donovan sont prêts, et surtout, invaincus.

Les Celtics viennent de couper la tête des Cavaliers et vont tenter d’arracher leur première défaite à des Sixers qui roulent sur tout ce qui bouge en ce début de saison. Les hommes de Nick Nurse sont, eux aussi, toujours invaincus.

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher (Hawks) défie les Pacers.

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Moussa Diawara (Knicks) affrontent Noa Essengue (Bulls), du moins si leurs coachs respectifs en décident ainsi…

Ryan Rupert et Sidy Cissoko (Trail Blazers) affrontent le Joker.

Nicolas Batum (Clippers) va tenter d’enfoncer encore plus la tête sous l’eau des Pelicans.

