[Émission] 5ème Quart-Temps : TrashTalk parle NBA avec Nadir Hifi et Georgio

Si vous traînez ici, c’est que la NBA fait partie de votre ADN. Bonne nouvelle : un nouveau rendez-vous débarque pour en parler comme il se doit. Pas question d’Apéro cette fois mais d’une vraie conversation à quatre, entre passionnés et fortes têtes. Au micro : Nadir Hifi, Georgio, Alex et Bibi, réunis par Parions Sport en Ligne pour un « 5ème Quart-Temps » plein de punch et de bonne humeur.

Vous prenez Alex, vous prenez Bibi, vous ajoutez Nadir Hifi, l’un des arrières les plus excitants du basket français actuel, combo-guard du Paris Basketball et chouchou des fans depuis ses années au Portel, et vous terminez avec Georgio, rappeur, auteur et grand passionné de NBA (oui, le mec connaît les highlights de Carmelo Anthony par cœur). Mettez tout ça dans un studio, allumez les micros, et vous obtenez une émission de 40 minutes pleine de punchlines, de débats et de bonne humeur. Bref, du sport, du son, du flow, et un vrai shot d’hexpertise. À consommer sans modération juste en dessous.