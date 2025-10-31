Bon plan : -40% sur le NBA League Pass avec l’offre étudiante !

Reprise de la NBA, et vous avez envie de vous offrir un abonnement pour le NBA League Pass cette saison ? Cela tombe bien, une offre étudiante est disponible si vous voulez combiner révisions et orange ballon : par ici pour les 40% de réduction !

Appel à tous nos étudiants et toutes nos étudiantes de la commu.

Félicitations, vous êtes toujours en vie et la rentrée s’est passée sans trop de galères à l’horizon.

Maintenant, la NBA est de retour et là ça se complique car il faut jongler entre les révisions et les matchs immanquables chaque jour.

Vous en voulez une bonne ? On sera avec vous au quotidien, et pour preuve on vous fait tourner une belle promo.

Pour chaque étudiant qui souhaite accéder à cette offre, le NBA League Pass est à -40% sur le prix de l’abonnement.

Vous avez bien lu, il s’agit de 40% de réduction ! Donc pas la moitié d’une économie, à quelques semaines de Noël.

Attention, pour en profiter vous devez impérativement prendre un abonnement à paiement mensuel .

. Si vous sélectionnez l’option paiement en une fois, vous ne pourrez pas profiter de cette réduction.

Commencez tout d’abord par indiquer vos informations, afin de prouver que vous êtes un étudiant / une étudiante.

Une fois que votre statut est reconnu, vous allez recevoir un code promo qu’il faudra intégrer dans votre demande d’abonnement.

C’est ainsi que vous pourrez bénéficier du -40%, qui fait sacrément plaisir on va pas se mentir.

Tous les étudiants sont éligibles à cette réduction, et la promo devrait être dispo tout au long de l’année.

Maintenant on rappelle qu’il s’agit bien d’une promo pour les étudiants, donc en cours d’études.

On ne parle pas des gens qui étudient le niveau atroce du management des Bulls ou bien le shoot de Ben Simmons.

Si vous êtes concernés par cette offre, n’hésitez pas à la tester et à nous envoyer vos retours ! On prend tous vos avis et on en parle ASAP à Adam Silver pour que la saison se déroule à merveille. Bonne rentrée NBA à toutes et à tous !