Qui dit reprise de la saison NBA dit…? Connexion au NBA League Pass ! Comme chaque année, le basket reprend ses droits dans la plus grande des compétitions, et c’est l’occasion pour nous de répondre à vos questions. C’est quoi le NBA League Pass ? Comment ça marche ? On peut en profiter gratuitement ? Toutes les réponses, ci-dessous !

_____

Un classique reste un classique.

Comme les 30 Previews en 30 Jours, on rebranche forcément le NBA League Pass lorsque la nouvelle saison démarre.

Rappel important pour les petits nouveaux qui débarquent : le NBA League Pass, c’est l’outil préféré de ton média préféré.

Pour suivre la NBA au quotidien, pour regarder des matchs en direct, et pour vivre sa passion à 100%, il faut savoir se poser dans de bonnes conditions pour profiter. C’est là que le NBA League Pass domine depuis des années et peut-être encore plus cette saison, alors que les droits TV de la NBA en France ont été dispatchés entre beIN Sports et Amazon Prime Video. Le NBA League Pass est la seule plateforme qui propose TOUS les matchs de la saison NBA.

Cependant, nous savons que certains et certaines hésitent à prendre l’abonnement au NBA League Pass, et qui veulent avoir un maximum de réponses à leurs questions.

Cela tombe bien, voici un tuto classique en mode questions-réponses, afin de vivre la saison NBA 2025-26 dans des chaussons en or.

_

# C’EST QUOI, LE NBA LEAGUE PASS ?

Le NBA League Pass, c’est LA plateforme de référence pour nous, les dingos de NBA.

Pour résumer, il s’agit du service par abonnement officiel de la NBA. C’est une gigantesque plateforme, qui permet à chacun d’accéder à absolument tous les matchs, que ce soit en direct ou à la demande, et ce durant toute la saison. De début-octobre à fin-juin, sans interruption.

Le NBA League Pass, c’est un peu le rêve au bout des doigts, sur téléphone ou sur ordinateur. Envie de dégainer rapidement et voir un match ? Tu lances l’appli, et quelques secondes plus tard t’es devant le match demandé. Cela n’a jamais été aussi facile pour regarder de la NBA.

Que ce soit sur PC, sur smartphone ou sur tablette, au taf, aux chiottes, dans le lit ou dans un avion, mater de la NBA est devenu d’une facilité déconcertante.

À confirmer, mais pour ceux qui veulent le listing complet des moyens de diffusion, normalement vous pouvez compter sur votre navigateur web, sur iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One et Xbox Series X, Roku, PlayStation 4 et 5, Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch.

On n’a rien inventé, ce sont des vrais moyens de diffusion, maintenant à vous de tester si ça marche.

_

# Y’A UN SEUL TYPE D’ABONNEMENT AU NBA LEAGUE PASS, OU BIEN IL Y A PLUSIEURS OPTIONS ?

Comme pour de nombreux services par abonnement en 2025, le NBA League Pass propose des options. Et y’a une nouveauté bien stylée ci-dessous !

Voici les détails qu’on peut vous filer, avec un résumé à notre sauce :

League Pass (146,99€ par saison, ou 21,99€ par mois) : C’est cet abonnement qu’on utilise chez TrashTalk depuis une éternité. Tous les matchs en direct et en HD, les archives elles aussi en HD, et chaque nuit on se retrouve dessus. Sécurité, plat du pied, avec ça t’es le roi du pétrole.

C’est cet abonnement qu’on utilise chez TrashTalk depuis une éternité. Tous les matchs en direct et en HD, les archives elles aussi en HD, et chaque nuit on se retrouve dessus. Sécurité, plat du pied, avec ça t’es le roi du pétrole. League Pass Premium (199,99€ par saison, ou 28,99€ par mois) : vous prenez l’offre de base ci-dessus, et vous y ajoutez un deuxième appareil (jusqu’à trois max) à la fois. C’est donc la possibilité de mater différents contenus sur le même compte, histoire de kiffer entre passionnés. Le Pass Premium, c’est un peu le package ultime, la carte gold, car en plus du contenu du package de base, vous aurez l’option sharing du compte qui est bien pratique, et vous allez également retrouver du contenu d’archives en qualité HD. Cette option est top pour les moins fortunés qui veulent se partager un compte à plusieurs. Sachez aussi que le Pass Premium donne la possibilité de télécharger les matchs pour les regarder hors-ligne, supprime les pubs, et vous offre les images de la salle pendant les temps-morts.

_

# LE NBA LEAGUE PASS NE CONCERNE QUE LES MATCHS DE LA SAISON RÉGULIÈRE ?

Non, un abonnement au NBA League Pass ne concerne pas que les matchs de la saison régulière.

Il y a les Playoffs qui sont inclus, mais également le All-Star Game et les autres événements du All-Star Weekend, la Summer League, la pré-saison, les intros des joueurs, les remises de trophées, et tout un tas de surprises au cours de l’année.

À noter qu’avec l’App officielle de la NBA, il y a du contenu exclusif à y trouver hors matchs de basket : des accès exclusifs à des entraînements, les coulisses des matchs hors Etats-Unis, des séries dédiées aux différentes équipes, la route vers le Hall of Fame, mais aussi des documentaires sur des joueurs old-school et des matchs d’archives de Finales NBA.

_

# QUELS SONT LES VRAIS AVANTAGES QUOTIDIENS DU NBA LEAGUE PASS ?

Chacun consomme la NBA à sa manière, donc chacun a sa propre réponse, mais chez TrashTalk voici à quoi ressemble notre routine.

Pour les habitués du soir et de la nuit, lorsqu’on se retrouve entre passionnés vers 1h du matin, les fonctionnalités de base du LP sont quand même bien kiffantes.

On s’est habitués avec le temps, mais il faut tout de même les rappeler pour celles et ceux qui n’auraient pas l’outil en tête :

Mettre sur pause, puis revenir en direct sur chaque match

Revenir 10 secondes en arrière, ou bien activer le mode slow motion pour voir tous les détails du match

Multi-screens : sur ordinateur, possibilité d’afficher jusqu’à 4 flux simultanément

Pop-up screen : sur smartphone, l’écran du LP se détache et tu peux continuer à naviguer sur tes autres applications

Changement de qualité de vidéo : pour les connexions hasardeuses, ça change la vie

Filtrer les événements, pour voir seulement un type d’action ou se concentrer sur un seul joueur

Money-time dans une autre salle ? On bascule d’un match à un autre en un clic

Quand il est 4h du matin, et que t’es en train de décéder devant un pauvre Jazz – Hornets…

Tu jettes un coup d’œil sur les scores et tu vois qu’il y a 110-110 entre Houston et OKC avec 1 minute à jouer ?

Cliquer sur la rencontre et tout de suite s’installer dans la salle du Thunder pour assister au money-time entre Shai Gilgeous-Alexander et Kevin Durant, ça n’a pas de prix.

C’est peut-être là un des plus gros kiff de l’utilisation quotidienne, passer en HD d’un match à un autre, comme si on avait un siège VIP dans toutes les salles de NBA.

Pour les habitués du jour, lorsqu’on a un rythme de vie normal et qu’on veut profiter des replays dans des conditions parfaites.

Il y a les mêmes fonctionnalités du player ci-dessus, avec des options d’archives tout simplement exceptionnelles :

Mode condensé : regardez les matchs de la veille en 10 minutes chrono, via un condensé des meilleures actions

Mode all possessions : regardez un match complet, avec toutes les possessions, en n’ayant plus aucun break à se farcir

Mode no spoiler : pour cacher les scores et ne pas être déçu au réveil

Tous les matchs sont disponibles à la demande depuis plus de 10 ans

Tous les matchs des Finales NBA de ces 35 dernières années sont disponibles à la demande

NBA TV est disponible en direct, avec analyses d’hexperts et des documentaires exclusifs

Si on résume bien, quelle que soit sa manière de vivre la NBA : il y a un confort d’utilisation qui nous donne le sentiment d’être à 1000% dans sa passion.

Pour des personnes comme nous dans l’équipe qui voulons vivre chaque soirée de NBA à fond, on a le sentiment d’avoir l’outil idéal pour que ce soit le cas.

Et ce ne sont pas tous les sports qui peuvent proposer cela. Donc chaque année… comme la saison 2025-26 à venir, bah ça repart.

____

# EN CONCLUSION ?

Si vous êtes passionné / passionnée de NBA, difficile de demander meilleure plateforme.

Si vous voulez partager les frais à deux ou trois, un League Pass Premium permet à chacun de profiter sur son propre écran.

Si vous êtes de nuit il y aura des conditions parfaites en direct, et si vous êtes de jour il y aura des conditions parfaites en replay.

On pourrait vous en parler pendant un bail, notamment car c’est un outil qui nous a permis d’en savoir plus sur notre sport, sur l’histoire de ce jeu, et sur les petits détails qui font la richesse de la NBA. Exemple tout bête, chaque fois qu’on se retrouve avec les membres de la rédaction le soir, on sait qu’on a juste à lancer notre LP et ce sera une nuit réussie tous ensemble. Et ça, honnêtement c’est un gros kiff quand on a autant envie de se gaver de matchs et de grands moments en direct avec la commu.

Maintenant, est-ce que c’est un outil sans aucun défaut ? Non. Il y a bien évidemment de la maintenance ici ou là, quelques bugs parfois liés à des mises à jour, mais ce n’est pas grand-chose par rapport au contenu proposé.

Si vous avec vraiment envie de vous gaver ? Essayer le NBA League Pass, c’est un peu l’adopter.

_

On espère que ce petit tuto maison sera utile pour certains d’entre vous ! La NBA lance sa nouvelle saison et les nuits seront toujours aussi courtes pour nombreux d’entre nous. Depuis la reprise ? On chauffe le NBA League Pass, comme depuis si longtemps. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser et on les remontera directement à la Ligue. Jusque-là, on va préparer notre meilleur café pour une nouvelle saison de folies sur TrashTalk.