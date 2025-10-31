Tu pensais que novembre, c’était juste les restes d’Halloween et des matchs en mode « on se chauffe tranquille » ? Raté. Depuis 2023, la NBA a décidé de mettre du piment dans la période où les équipes dorment debout. Bienvenue dans la NBA Cup, la coupe de la Ligue version NBA en plein cœur de la saison régulière. Groupes, éliminations directes, Las Vegas en boss final… par ici toutes les explications avec notre partenaire Hellotickets.

Lancée en 2023 sous le nom NBA In-Season Tournament, l’idée est simple : donner un vrai enjeu aux premiers mois de compétition, quand les bilans ressemblent encore à des cahiers de vacances. Depuis 2024, un gros partenariat résulte d’un nouveau nom : Emirates NBA Cup. Même format, même calendrier, mais plus de billets dans les valises et un branding qui sent le pétrole.

L’objectif est assumé : éviter le mode pilotage automatique en novembre, quand même les fans les plus chauds s’endorment devant un Hornets – Pistons.

Le format : facile à comprendre, dur à gagner

Le tournoi réunit 30 équipes, réparties en 6 groupes de 5 (3 à l’Est, 3 à l’Ouest), selon les bilans de la saison précédente. Chaque franchise joue 4 matchs de poules, les mardis et vendredis du mois de novembre, histoire de s’imposer dans les rituels hebdomadaires. Et détail majeur : tous ces matchs comptent aussi dans la saison régulière. Ça motive un peu plus le banc du fond à ne pas roupiller.

Les vainqueurs de chaque groupe rejoignent les quarts de finale, accompagnés des deux meilleurs deuxièmes (un par conférence). Ensuite, élimination directe : quarts, demies… puis finale à Las Vegas, terrain neutre, jackpot garanti.

La composition des groupes cette année

Les groupes de cette édition 2025 ont été constitués en fonction des performances et classements de la dernière saison régulière.

Conférence Ouest :

Groupe A :

Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Utah Jazz

Groupe B :

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans

Groupe C :

Denver Nuggets, Golden State Warriors, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs

Conférence Est :

Groupe A :

Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Toronto Raptors, Washington Wizards

Groupe B :

Boston Celtics, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Orlando Magic, Philadelphia 76ers

Groupe C :

Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New York Knicks

The groups are set and the schedule is OUT 👀

Starting October 31, all 30 teams will compete for the Emirates NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the semifinals and championship held in Las Vegas, December 13 and 16!

See the FULL Cup… pic.twitter.com/NdMhLN8Rgv

— NBA (@NBA) August 13, 2025

Le calendrier

31 octobre : début des hostilités

28 novembre : fin de la phase de poules

9 décembre : quarts de finale pour obtenir son ticket pour le Final Four à Las Vegas

13 décembre : les demi-finales (Las Vegas)

16 décembre : la finale (Las Vegas)

Comme d’habitude, si vous voulez apprécier les parquets colorés de la NBA Cup de plus près, on a la solution pour sécuriser votre entrée. La plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets pour aller voir la NBA Cup et même le Final Four à Las Vegas sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi. Qui ne rêve pas de ce Spurs – Warriors du 14 novembre ? Une affiche de rêve avec Victor Wembanyama d’un côté, Stephen Curry de l’autre, et un enjeu supérieur à une rencontre de saison régulière classique.

Le nerf de la guerre : l’argent

Parce qu’on peut aimer le basket et… aimer l’argent aussi. Les récompenses financières font tourner les têtes :

514 971 $ par joueur pour les champions

205 988 $ pour les finalistes

102 994 $ pour les demi-finalistes

51 497 $ pour les quart-finalistes

Ajoutez un MVP du tournoi et une All-Tournament Team, et vous obtenez une raison en béton pour jouer dur en novembre, même avec les jambes en coton.

Coup de rétro sur l’édition 2024

L’édition 2024 se conclut par la victoire des Milwaukee Bucks, qui remportent le titre après une confrontation en finale face aux Oklahoma City Thunder (97-81). Giannis Antetokounmpo est désigné MVP du tournoi, avec dans la finale un triple-double (26 points, 19 rebonds, 10 passes). Les Bucks ont réalisé un parcours parfait (0 défaite dans le tournoi).

The Bucks are the 2024 #EmiratesNBACup Champions! 🏆 pic.twitter.com/TiOp0m1iX7

— NBA (@NBA) December 18, 2024

Ce que ça change à la saison NBA

L’intensité augmente là où on n’attendait pas grand-chose. Des duels qui auraient pu sentir le plat réchauffé deviennent soudainement des matchs avec enjeu direct. Les jeunes veulent se montrer, les vétérans comptent les dollars, et le public y gagne en spectacle.

Les puristes, eux, trouveront toujours à redire : « On touche à l’ADN de la NBA », « Encore du marketing », « Adam Silver vendrait son grille-pain ». Sauf que la réalité est simple : le show fonctionne !

Who’s next to make history in this year’s Emirates NBA Cup? 🏀 pic.twitter.com/sCDSpti1wq

— NBA on Prime (@NBAonPrime) October 29, 2025

À la fin de la journée, on se retrouve avec un trophée en plus à mettre dans l’armoire et une dose d’intensité bienvenue en plein mois de novembre. La NBA Cup n’est pas là pour remplacer le Larry O’Brien, juste pour rappeler que même avant Noël, la NBA ne dort jamais.