10 observations après 10 jours de saison régulière NBA

La campagne NBA 2025-26 a commencé il y a dix jours, et on peut déjà souligner quelques tendances aux quatre coins de la Ligue. Voici dix observations du début de saison, des Bulls invaincus (WTF ?!) à l’explosion de Victor Wembanyama. Let’s go !

Les Bulls de Buzelis… imbattables

Quatre matchs, quatre victoires ! On tient à parler des Bulls car ils font partie des belles surprises de ce début de saison (et surtout ça pourrait ne pas durer).

Chicago a tapé Detroit, Orlando, Atlanta et Sacramento depuis la reprise, en s’appuyant notamment sur une défense qui est la troisième plus efficace de toute la NBA (celle-là fallait oser l’annoncer). Chicago est aussi dans le Top 3 en matière de production du banc, production boostée par Kevin Huerter, Ayo Dosunmu et même Patrick Williams (oui oui !). Tout ça en continuant de courir (6e pace) !

Bref, les Bulls sont fun, surtout avec la très belle évolution de Matas Buzelis. Le sophomore – beaucoup plus responsabilisé – n’a pas froid aux yeux et profite pleinement des opportunités pour s’illustrer (17 points de moyenne à 51% au tir).

L’effet « Kevin Durant » à Houston

Les Rockets ont recruté Kevin Durant cet été car ils connaissaient parfaitement leur plus grosse faiblesse : l’incapacité à scorer régulièrement et avec efficacité sur demi-terrain, notamment en fin de match.

KD est arrivé et Houston possède la meilleure attaque NBA en ce début de saison (125,2 points pour 100 possessions).

Kevin Durant had 12 points in the fourth quarter to close out the Raptors last night. He is averaging 9.7 points a game in the fourth quarter through 4 games.

He has scored 26 points in the last two that he has played in( sat out the 4th against Brooklyn) and is shooting a… pic.twitter.com/pM8MbUMM37



Si les Rockets ont laissé filer leurs deux premiers matchs cette saison, c’est surtout parce que la défense peine à retrouver son niveau élite de la saison dernière, et que Houston se cherche encore suite à la grosse blessure du meneur Fred VanVleet. Mais Durant apporte tout ce qu’il faut à l’attaque : 27,5 points, 52% au tir dont 37% à 3-points, 85% aux lancers-francs sur dix tentatives par match, et 9,7 points en moyenne rien que dans les quatrièmes quart-temps.

Easy. Money. Sniper.

Les Mavs sans chef d’orchestre, ça pique

On savait qu’avec la blessure de Kyrie Irving, le poste de meneur de jeu allait être un sujet à Dallas cette saison. D’Angelo Russell peut-il combler un tant soit peu l’absence d’Uncle Drew ? Cooper Flagg à la mène, ça peut marcher ?

Pour l’instant, on peut dire que c’est compliqué.

DLo est à la ramasse au tir en dehors de deux-trois fulgurances, tandis que Flagg ne possède aucune véritable expérience en tant que meneur (et ça se voit). Et sans manquer de respect à Ryan Nembhard, Jaden Hardy ou Brandon Williams, ce ne sont pas eux qui vont révolutionner quoi que ce soit.

Depuis la reprise, Dallas possède la 29e attaque NBA, et doit en plus composer avec plusieurs blessures dans le frontcourt (Dereck Lively II, Daniel Gafford et tout récemment Anthony Davis).

Une cuvée de rookies historique ?

Certes, on ne joue que depuis dix jours, mais les rookies 2025 cartonnent !

En tête de liste : V.J. Edgecombe des Sixers, qui a enchaîné les cartons offensifs (22,3 points par match) aux côtés d’un énorme Tyrese Maxey, pour aider Philadelphie à remporter ses quatre premiers matchs cette saison. Le tout sans Paul George et avec un Joel Embiid très diminué, s’il vous plaît.

En plus de la pépite de Philadelphie, Dylan Harper régale en sortie de banc à San Antonio, Cooper Flagg se montre solide malgré quelques bas, tandis que Cedric Coward – étincelant – représente la dernière belle trouvaille des Grizzlies. Mention aussi à des jeunots comme Tre Johnson (Wizards), Jeremiah Fears (Pelicans), Kon Knueppel et Ryan Kalkbrenner (Hornets).

Cooper Flagg, VJ Edgecombe, Dylan Harper, Cedric Coward, Tre Johnson, Kon Knueppel…

Je sais que ça fait qu’une semaine mais la classe de Draft 2025 régale en ce début de saison. 🔥🔥

Hâte de voir l’évolution de ces gars-là dans les semaines à venir… pic.twitter.com/jFmKlD2GgI



Un nouveau Jonathan Kuminga

Durant tout l’été, on se demandait si Jonathan Kuminga (agent libre restrictif) avait déjà joué son dernier match aux Warriors. La relation épicée entre JK et son coach Steve Kerr, associée à un rôle très instable dans l’équipe, pouvait laisser penser à un départ inévitable. Finalement, Kuminga et la franchise de Golden State sont tombés d’accord sur une courte prolongation de contrat. Et ça paye en ce début de saison !

17,5 points, 7,5 rebonds et 3,5 passes de moyenne, à plus de 55% au tir dont 45% à 3-points et 83% aux lancers-francs. Non seulement les chiffres sont hyper séduisants (que des records en carrière), mais on aime surtout l’intensité et la justesse avec laquelle JK joue en ce moment. Il n’est plus seulement un monstre athlétique ; il a vraiment progressé dans ses choix offensifs, dans l’impact, et se retrouve beaucoup mieux dans le collectif Warriors que par le passé. De quoi être un titulaire presque indiscutable aujourd’hui.

« Quand il joue à la hauteur de son talent, de ses capacités, cela change notre équipe. » – Steve Kerr

Ajay Mitchell, la dernière pépite du Thunder

On ne sait pas si c’est notre visite chez lui à Oklahoma City qui a boosté Ajay Mitchell, mais le jeune Belge du Thunder (23 ans, sophomore) réalise un magnifique début de saison.

Alors que Jalen Williams (entre autres) rate des matchs, Mitchell s’est imposé comme l’élément clé du banc d’OKC, toujours invaincu cette saison.

Comme si le Thunder n’était pas déjà assez fort comme ça…

Toujours pas de magie au Magic

Avec l’arrivée de Desmond Bane à l’intersaison, le Magic espérait faire un bond en attaque et par la même occasion au classement de la Conférence Est. Spoiler, ça ne se passe pas comme prévu pour l’instant.

Orlando a perdu quatre de ses six premiers matchs, reste l’une des dix pires équipes offensives de la NBA, et est 27e (sur 30) au nombre de 3-points marqués. Avec seulement 25% de réussite de loin, Bane symbolise bien ces galères, mais le problème dépasse le cadre de la recrue d’Orlando. L’attaque menée par le duo Paolo Banchelo – Franz Wagner reste trop prévisible, et manque cruellement de rythme et de mouvement. Le Magic essaye certes de courir beaucoup plus cette saison, mais les résultats ne sont pas là.

Pour ne rien arranger, la défense d’Orlando (21e) est à des années-lumière de celle qui a torturé tant d’attaques la saison dernière. Heureusement que le nouveau maillot du Magic claque parce que le reste pique les yeux.

Je sais pas c'est quoi le plus inquiétant en ce début de saison, l'attaque du Magic (malgré Bane) ou la défense d'Orlando ?



Le Miami Heat en feu

En total contraste avec Orlando, l’autre équipe floridienne de NBA est en feu en ce début de saison.

Le Miami Heat plante plus de 125 points par match, et tournait même à 131 unités de moyenne (!!) avant de rencontrer la muraille Victor Wembanyama la nuit dernière. Tout ça sans son top scoreur Tyler Herro. Pour une équipe en galère offensivement l’an passé, on ne l’avait pas vu venir.

Erik Spoelstra a radicalement changé le système offensif de son équipe, Miami passant de la 27e pace la saison dernière à la… première cette année. Oubliez les systèmes posés sur demi-terrain (pick-and-rolls…), ça court à 100 à l’heure, ça bouge dans tous les sens et ça dégaine de tous les côtés.

Peut-être plus impressionnant encore : Miami est, dans le même temps, l’une des cinq meilleures défenses NBA du début de saison. De quoi afficher un bilan positif après cinq matchs (3 victoires – 2 défaites).

Et si c'était ENFIN l'année où Erik Spoelstra décroche le titre de Coach de l'Année ? 👀👀



Vous aimez les concours de lancers-francs ?

Quasiment 27 lancers-francs en moyenne par équipe. Six de plus que la saison dernière.

Quand on essaye d’expliquer les cartons offensifs – sur le plan collectif comme individuel – de ce début de saison, on est obligés de souligner la hausse sensible des lancers-francs tentés. Six équipes tentent minimum 30 lancers par match (le record était de 23 l’an dernier), et six joueurs en tentent au moins dix en moyenne (seulement un la saison dernière).

Pourquoi une telle augmentation ? On vous invite à lire l’article juste ici pour mieux comprendre.

Bienvenue dans l’ère Wembanyama

Ça y est, on y est.

Après deux saisons à prendre la température en NBA, Victor Wembanyama a décidé de tout détruire sur son passage lors de sa troisième année. Terrifiant en défense, et inarrêtable en attaque après avoir radicalement changé son approche offensive, Wemby affole les compteurs au sein d’une équipe des Spurs toujours invaincue (5 victoires en 5 matchs, meilleur départ de l’histoire de la franchise).

Élu meilleur joueur de la première semaine à l’Ouest, Victor Wembanyama est le nouveau favori pour être à la fois DPOY et potentiellement MVP cette saison. Le tout à seulement 21 ans…

JUST IN: Victor Wembanyama has now surpassed SGA as the favorite to win MVP on @PolymarketSport 🤯

THE LEAGUE IS DOOMED.

THE LEAGUE IS DOOMED. pic.twitter.com/ZpNnyLS3xe

