Victor Wembanyama : une nouvelle sélection de tirs qui le rend injouable

Étincelant depuis le début de la saison NBA, Victor Wembanyama a radicalement changé son approche offensive pour gagner en impact et en efficacité. Zoom sur la nouvelle sélection de tirs de l’Alien, qui évolue plus proche que jamais du cercle.

C’est l’un des refrains qui revenait le plus souvent lors des deux premières saisons NBA de Victor Wembanyama : « Mais pourquoi ne joue-t-il pas plus près du panier alors qu’il est tellement grand ? »

Malgré les exploits de Wemby et tous ses highlights qui sont devenus viraux, il y avait une part de frustration quand Victor enchaînait les tirs de loin au lieu de s’approcher du cercle. Quasiment la moitié de ses tentatives offensives provenaient de la ligne à 3-points, et il ne tentait que cinq lancers-francs par match.

Depuis la reprise ? On assiste à un changement radical.

La nouvelle sélection de tirs de Victor Wembanyama

Vous vous rappelez quand tout le monde disait que Wemby shootait trop de loin au lieu de s’approcher du cercle ?

Ce temps est révolu.

Agressivité max de Victor, avec notamment des 3 pts en nette baisse et des LF en nette hausse.

Sélection de tir au top, efficacité flippante

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 29, 2025

Comme vous pouvez le voir à travers les chiffres, Victor Wembanyama évolue beaucoup plus près du cercle. Cela se traduit notamment par une baisse de six tirs primés par match par rapport à l’an dernier, et deux fois plus de lancers-francs tentés.

Si l’on en croit Carson Breber de The Volume Sports, la distance moyenne des tirs tentés de Wembanyama est de 2,8 mètres cette saison, contre 5,2 la saison dernière. Wemby marque ainsi plus de 8 paniers (sur 11) dans la raquette chaque soir, contre 4,5 (sur 9) l’an passé.

Résultat : son efficacité offensive (60% au tir, 36% à 3-points, 80% aux lancers-francs) explose en ce début de saison.

Victor Wembanyama from last year ➡️ this year

3PAr: .470 ➡️ .151

FTr: .221 ➡️ .548

Avg FGA distance: 17.0 ft ➡️ 9.4 ft

Paint FGM/G: 4.5 ➡️ 8.0

We’re witnessing one of the most radical shot diet changes you’ll ever see and it is very much for the better

— Carson Breber (@Carsobi) October 28, 2025

Wemby en mission « démolition »

Les deux premières saisons de Victor Wembanyama étaient placées sous le signe de la découverte de la NBA, au sein d’une équipe des Spurs en reconstruction et sans la pression des résultats. Le contexte était ainsi favorable pour développer différentes parties de son jeu, notamment sur la zone extérieure et le shoot à 3-points.

Victor Wembanyama l’a toujours dit : il ne se considère pas uniquement comme un intérieur juste parce qu’il est plus grand que tout le monde. Il veut être le joueur le plus complet possible, le cheat code ultime. Et ses deux premières années lui ont permis d’étendre son jeu tout en prenant la température du niveau NBA.

Mais désormais, Wemby est en Année 3 et il ne veut plus faire de cadeaux à personne. Il vise haut, très haut, autant individuellement que collectivement.

Victor Wembanyama has figured it out.

He’s imposing his will in the paint, playing bully ball and focusing on high-percentage looks inside.

Through his first 2 seasons: 7 3PA | 6 2PA | 4.8 FTA

This season: 2.8 3PA | 10 2PA | 10 FTA

Wemby’s evolution is scary for the league 😤 pic.twitter.com/vQBuBBGh8F

— NBASTATS (@NBA_STATS_X) October 28, 2025

Après une campagne sophomore arrêtée prématurément suite à une thrombose veineuse, Victor Wembanyama est revenu avec le couteau entre les dents cette saison, et surtout avec des kilos en plus. Il est plus grand, plus costaud, plus solide physiquement. De quoi pouvoir attaquer les raquettes avec férocité et agressivité.

Cela ne signifie pas que Wemby va abandonner le shoot extérieur. C’est juste qu’il prend des shoots extérieurs dans le flow du jeu, quand il est ouvert, bref quand c’est un bon shoot. Et là où ça fait mal pour les défenses, c’est que Victor utilise la menace que représente son tir extérieur pour feinter, poser la balle au sol, et aller driver.

Vous l’avez compris : le développement de son tir à 3-points en tout début de carrière l’aide aujourd’hui à être imprévisible et inarrêtable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Dominant dans la raquette adverse et impénétrable dans sa propre peinture, Victor Wembanyama domine plus que jamais les deux zones de vérité.

Son titre de Joueur de la Semaine, de candidat MVP et le bilan parfait des Spurs (quatre victoires en quatre matchs) sont là pour en témoigner.