Bilal Coulibaly de retour sur les parquets ce jeudi face au Thunder

Absent depuis la reprise suite à une opération du pouce, Bilal Coulibaly est sur le point de revenir. Le coach des Wizards Brian Keefe a en effet annoncé que le Français sera en tenue ce jeudi contre Oklahoma City.

Bilal is back !

Après quatre matchs sans le jeune Frenchie, les Wizards vont pouvoir retrouver sa défense à partir de demain à OKC. Ce sera le premier match officiel de Coulibaly depuis l’EuroBasket en septembre, compétition durant laquelle il s’était blessé au pouce.

OH BILAL COULIBALY DE RETOUR DEMAIN ! 🔥🔥 https://t.co/nVMkNf0VnM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025

On verra quel rôle lui sera attribué pour son retour, et l’impact que ça aura sur la rotation globale des Wizards.

Il sera particulièrement intéressant de surveiller la dynamique entre Bilal et le jeune Kyshawn George, auteur d’un superbe début de saison en l’absence de Coulibaly. L’ailier de 21 ans a été propulsé dans le cinq majeur et a notamment fait la totale aux Mavs (34 points) il y a quelques jours.

Dans sa troisième saison NBA, Bilal Coulibaly doit continuer de gagner en impact offensif, en plus d’être le meilleur défenseur extérieur de Washington. C’est comme ça qu’il deviendra intouchable chez les Wizards.