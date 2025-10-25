Après avoir pris la vague Wembanyama en pleine tronche, les Mavericks pensaient lancer tranquillement leur saison face aux Wizards à domicile. C’était sans compter sur l’explosion de Kyshawn George !

Il n’est pas forcément le premier joueur auquel on pense quand on parle des jeunes espoirs formant le noyau des Wizards. Mais en ce début de saison, c’est bien Kyshawn George – formé à Chalon – qui prend toute la lumière.

Alors que Bilal Coulibaly est à l’infirmerie, que le rookie Tre Johnson prend ses marques et que le duo Alex Sarr – Bub Carrington est assez discret, George RAYONNE. Le Suisso-Canadien de 21 ans a réalisé son meilleur match en carrière cette nuit à Dallas, deux jours après avoir brillé contre Milwaukee (21 points).

Le sophomore des Wizards était en feu face aux Mavs, plantant sept tirs du parking en neuf tentatives. En pleine confiance, n’hésitant pas dégainer et à prendre ses responsabilités, Kyshawn a montré qu’il possédait une palette offensive intéressante à développer. Le gamin sait quoi faire sur le terrain, avec comme sans le ballon. Il est aussi capable de gérer un peu de playmaking (malgré 5 turnovers cette nuit) et surtout, il a le profil de l’ailier two-way qui peut peser en défense.

« Je voulais donner le ton. On a mal commencé à Milwaukee, je voulais m’assurer de faire les ajustements dont on avait besoin pour gagner. Je me suis réveillé ce matin, hyper concentré. » – Kyshawn George après le match

Côté Mavs par contre, on est déjà devant un début de saison désastreux.

Deux matchs à domicile, deux défaites contre San Antonio et Washington, tout ça avec une défense qui est à des années-lumière de l’adage préféré de Nico Harrison : « Defense wins championship ».

En parlant du boss des Mavs, il a déjà entendu des « Fire Nico ! » descendre des tribunes de l’American Airlines Center cette nuit. La saison risque d’être longue dans ce coin-là du Texas…

