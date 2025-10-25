Déjà exceptionnel lors du match d’ouverture contre Golden State, Luka Doncic a lâché un nouveau récital face aux Wolves cette nuit. Avec la victoire cette fois-ci !

Trois jours après avoir lâché un 43-12-9 contre les Warriors, Doncic a décidé de faire encore mieux contre Minnesota :

49 points (14/23 au tir, 5/12 à 3-points, 16/19 aux lancers-francs)

11 rebonds

8 passes

Tout ça en seulement 35 minutes, et avec un bobo à la main gauche

Les chiffres font mal à la tête, surtout celles des Wolves. Sous l’impulsion de Luka, bien accompagné cette fois-ci par Austin Reaves, Rui Hachimura ou encore Deandre Ayton, les Lakers ont lancé leur saison en s’imposant sans trembler 128-110.

Luka Doncic est seulement le quatrième joueur dans l’histoire (et le premier Laker) à commencer une saison avec deux cartons à 40 points. Les trois autres ? Michael Jordan, Wilt Chamberlain et… Anthony Davis, contre qui Doncic a été échangé en février dernier.

Luka est aussi le premier joueur de l’histoire à commencer une saison avec deux matchs en 40-10-5.

Vous l’avez compris, le phénomène slovène des Lakers n’est pas là pour blaguer cette saison. « Skinny Luka » a des bouches à fermer et des choses à prouver dans sa première campagne complète à Los Angeles. Et sans LeBron James blessé, Doncic porte les Lakers tel un MVP en puissance.

Luka et MVP dans la même phrase, ça risque d’arriver souvent cette saison !