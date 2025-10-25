La planète basket était suspendue cette nuit à une éventuelle – nouvelle – dinguerie de Victor Wembanyama. Légère déception car Wemby n’en a pas posé 50 sur les Pelicans, mais on est quand même sur une fiche assez énorme et une dissuasion digne de l’armée nord-coréenne. Et en plus, les Spurs ont encore gagné.

Une soirée qui s’annonçait fort désagréable pour la raquette des Pelicans, car avant même le début du match on annonçait côté NOLA les absences de DeAndre Jordan, Yves Missi, Karlo Matkovic et Kevon Looney, soit 4 des 5 intérieurs habituels des Pels. Petites blessures ou gastro foudroyante à la vue du dernier match de Wemby, personne ne sait, mais c’est donc une équipe de « petits » qui se présentait face aux Spurs, avec l’ailier Herb Jones pour défendre sur le géant français et Zion Williamson pour lui répondre de l’autre côté du terrain.

C’est d’ailleurs cet animal de Zion qui lança les hostilités avec un presque poster sur Wemby dès la première possession, lançant également un match qui s’avérera au final fort agréable. Si on s’intéresse à notre Victor national ? Quelques highlights évidemment, comme par exemple… à chaque fois qu’il touche le ballon, mais cette nuit c’est surtout défensivement que le V a frappé un grand coup.

Quatre contres sur Zion Williamson en première mi-temps, neuf (!) au total, et une sixième faute un peu bête en début de prolongation qui l’empêche au final de sortir une nouvelle dinguerie statistique. Les chiffres de la déception ? 29 points à 13/23 au tir, 11 rebonds et 9 contres en 32 minutes, ah la déception, quelle notion très relative finalement.

Le 2ème match de la saison de Victor Wembanyama ?

29 points

11 rebonds

9 contres

2 passes

1 interception

13/23 au tir

6 fautes

Et faut savoir qu’il a été « sous ses standards » sur le match au global 😭 pic.twitter.com/smTatNsGhn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2025

En face Zion Williamson (27/10/6/3) ou Trey Murphy (24 pions) auront fait lee job mais cette saison les Spurs seront peut-être plus fort plus tôt que prévu. Mention spéciale cette fois-ci à l’autre géant iconique de San Antonio, Luke Kornet, auteur d’un petit 14 points et 12 rebonds dans son style dandy cool, presque comme la chanson.

Nouvelle victoire des Spurs après un nouveau très gros match de Victor Wembanyama, venez on fait toujours la même conclusion et on les compte cette saison ?