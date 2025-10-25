Après un premier match ultra-solide (37 points en 27 minutes…), Giannis Antetokounmpo a remis ça pour son deuxième match de la saison. Les Raptors se sont bien battus, les Raptors méritaient peut-être de gagner, mais les Raptors ont pris de plein fouet la tempête Giannis.

37 points à 16/26 au tir, 14 rebonds et 5 passes, ça c’était pour l’apéro de mercredi face aux Wizards.

Cette nuit à Toronto ? Giannis Antetokounmpo a démarré très fort et il a fini encore plus fort, en allant chercher le septième « 30/20 » de sa carrière. 31 points, 20 rebonds et 7 passes, quelques lancers laissés en route en première mi-temps, mais globalement quand Giannis enclenche le mode Freak, pas grand monde sur cette planète ne semble en mesure de l’arrêter. Pour cette deuxième victoire en deux matchs, le demi-dieu grec aura été bien aidé par Cole Anthony notamment – 23 points en sortie de banc – mais c’est cette fois-ci… aux perdants qu’on a envie de rendre hommage.

Parce que, non, on n’a pas « juste » regardé les stats, on a aussi regardé le match. Et honnêtement, déjà, on ne voit pas ce que les Dinos auraient pu faire de plus défensivement. Scottie Barnes notamment, qui a carrément essayé de rentrer dans la tête du double-MVP, mauvaise idée mais encore faut-il avoir le cran d’essayer. Brandon Ingram, RJ Barrett et Imanuel Quickley ont régalé en attaque mais échouent finalement d’un rien, et Toronto gagnera un paquet de matchs cette saison si le même sérieux est posé sur le parquet chaque soir.

Du sérieux c’est pratique, mais depuis le début de cette saison l’équation reste la même : quand Giannis joue Giannis démonte tout. A voir face à des équipes un peu plus consistantes, mais le Freak a les crocs !