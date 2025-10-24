Cards Corner, l’émission des cartes NBA et foot : le replay du live !

Cette semaine va être difficile à égaler tellement on s’est… régalé. D’abord mardi, la NBA a repris ses droits avec des matchs intenses et des performances historiques. Ce jeudi ensuite, on a pu se régaler pendant plus de trois heures (!!) de direct dans la nouvelle émission Cards Corner dédiée aux cartes NBA et foot. Et dire qu’on n’est que vendredi…

Domingo et Alex, le duo fonctionne encore mieux que De’Aaron Fox et Victor Wembanyama sur pick-and-roll. On avait déjà pu s’en rendre compte lors d’un live sur la chaîne Twitch de Domingo et plus récemment dans un hors-série de À la carte, la nouvelle émission du pépère dédiée à sa passion pour les cartes NBA. Hier, ils ont remis ça avec de nombreux invités pour l’émission Cards Corner, diffusée en direct sur les chaînes Twitch et Voggt de Domingo.

Mais cette fois, les deux mordus n’étaient pas seuls. Ce sont des invités dignes d’un All-Star Game qui se sont succédés sur le plateau avec le collectionneur et breaker Cards Attak, mais aussi le célèbre Valouzz ou encore Thierry, le fondateur du Paris Card Show et même le passage inattendu d’Antoine Griezmann. Entre deux tips et quelques stats sur l’état du Hobby dans le monde, des boxs ont été ouvertes, permettant à Alex de verrouiller quelques jolies cartes des Suns qui manquaient encore à sa collection (oui ça existe). De très gros giveaways ont aussi été distribués sur l’appli Voggt. Ça, c’est pour motiver les absents à suivre l’émission en live la prochaine fois.

Au total, près de trois heures de talk. Parce que quand la passion est là, on ne compte pas. Des belles histoires et des belles cartes avec de beaux invités. Que demander de mieux pour poursuivre une semaine absolument all-time ? Alors si vous avez raté ça jeudi soir, c’est le temps de vous rattraper avec le gros replay !

Et pour ceux qui veulent s’y mettre sans se fâcher avec leur banquier, vous pouvez bénéficier de 10€ de réduction sur votre première commande sur l’application Voggt grâce au code TRASHTALK10*.

* Le code doit être saisi lors de la création du compte. Une fois ajouté, le code sera automatiquement crédité et restera valable pendant 7 jours après son activation.